K27 привлече clax от Sangal

Отборът на K27 официално обяви привличането на Тимур "clax" Сабиров от Sangal. С трансфера тимът отново разполага с пълен стартов състав, след като наемът на Петър "fame" Болишев от Virtus.pro изтече.
clax се присъединява към K27 след силен престой в Sangal, където поддържаше среден рейтинг от 1.09 за последната година и помогна на отбора да спечели Urban Riga Open Season 4. Новият му тим ще дебютира с него на LAN турнира Stake Ranked Episode 3, който започва на 15 юли.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google