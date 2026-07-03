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K27 привлече clax от Sangal

  • 3 юли 2026 | 15:57
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K27 привлече clax от Sangal

Отборът на K27 официално обяви привличането на Тимур "clax" Сабиров от Sangal. С трансфера тимът отново разполага с пълен стартов състав, след като наемът на Петър "fame" Болишев от Virtus.pro изтече.

clax се присъединява към K27 след силен престой в Sangal, където поддържаше среден рейтинг от 1.09 за последната година и помогна на отбора да спечели Urban Riga Open Season 4. Новият му тим ще дебютира с него на LAN турнира Stake Ranked Episode 3, който започва на 15 юли.

Снимка: HLTV

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