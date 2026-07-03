K27 привлече clax от Sangal

Отборът на K27 официално обяви привличането на Тимур "clax" Сабиров от Sangal. С трансфера тимът отново разполага с пълен стартов състав, след като наемът на Петър "fame" Болишев от Virtus.pro изтече.

Thank you, clax



We are parting ways with our CS2 player Timur “clax” Sabirov and he is joining K27 Esports as of today.



We wish nothing but the best in his new career. pic.twitter.com/1FHkv6Z3rs — Sangal English (@sangalgg_en) July 3, 2026

clax се присъединява към K27 след силен престой в Sangal, където поддържаше среден рейтинг от 1.09 за последната година и помогна на отбора да спечели Urban Riga Open Season 4. Новият му тим ще дебютира с него на LAN турнира Stake Ranked Episode 3, който започва на 15 юли.

Снимка: HLTV

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