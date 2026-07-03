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Оскар Де Ла Оя: Никой не иска да гледа Конър Бен - Раян Гарсия

  • 3 юли 2026 | 15:12
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Оскар Де Ла Оя: Никой не иска да гледа Конър Бен - Раян Гарсия

Оскар Де Ла Оя от „Golden Boy Promotions“ отново заяви, че никой не се е свързал с него относно двубой между Раян Гарсия и Конър Бен, за който се съобщава, че се подготвя за 12 септември.

Де Ла Оя, който е промоутър на Гарсия въпреки няколкото им публични спора по време на сътрудничеството им, определи информациите, че мачът е почти договорен, като „фалшиви новини“.

„Хората публикуват за мача между Райън Гарсия и Конър Бен в Лас Вегас на 12 септември“, каза Де Ла Оя по време на видеообръщение в Инстаграм. „Но все още никой не се е обърнал към мен за организирането на този двубой.“

Гарсия има договор за два мача с Турки Алалших, но боксьорът има и задължения към DAZN и „Golden Boy“. Според Де Ла Оя, двубоят с Бен (25-1, 14 с нокаут), който е част от „Zuffa Boxing“, е бил планиран да се излъчва по „Paramount+“.

„Очевидно саудитците са избрали Конър Бен за следващия съперник на Райън“, каза промоутърът. „Никой не иска този мач. Феновете определено не го желаят.“

Въпреки че не се е бил в полусредна категория от 2022 г., Бен е претендент номер 1 на Световния боксов съвет (WBC). Гарсия (25-2-1 NC, 20 с нокаут) се завърна след загуба от Роли Ромеро през май 2025 г., за да отнеме титлата на WBC от Марио Бариос през февруари. Преди това 27-годишният боксьор изтърпя едногодишно наказание, след като победата му над Девин Хейни през април 2024 г. беше анулирана заради два положителни допинг теста.

„Ако зависеше от мен, щях да избера Девин Хейни за реванш с Гарсия. Това е много по-голям мач. Но тъй като Турки притежава „Zuffa“ и иска да им помогне, той избра Конър Бен. Както и да е, няма проблем, но не можеш просто да организираш мачове без „Golden Boy" и "DAZN.“

„Има сключени договори. Не можеш просто да правиш каквото си искаш тук, в Америка. Има закони и правно обвързващи договори“, заяви Де Ла Оя, като настоя Дейна Уайт от „Zuffa“ да се свърже директно с него относно възможността Гарсия да се бие.

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