Серджио Скариоло - за загубения финал в Евролигата, Обрадович, Реал Мадрид и НБА Европа

Един истински джентълмен от света на баскетбола говори пред Gazzetta.gr в първото си интервю след напускането на Реал Мадрид, Серджио Скариоло коментира изминалия сезон, бъдещето си и се спря на завръщането на Желко Обрадович в Панатинайкос, както и на Трей Лайлс.

Не е нужно да прекарвате много часове с него, за да разберете защо Серджио Скариоло е един от най-добрите треньори в Европа. Моментът не беше идеален, тъй като всички говореха за отстраняването му от пейката на Реал Мадрид, но той преливаше от доброта, беше отзивчив и готов да даде първото си интервю насред цялата тази суматоха.

Пътят на Реал през сезона безспорно беше изпълнен с възходи и падения, с добри и лоши моменти. Както е известно, първият, който плаща цената, когато очакванията не са оправдани, е треньорът.

Треньорската конференция на Евролигата се проведе в „Телеком Център Атина“ за втора поредна година, като всички присъстващи имаха възможността да се насладят на семинара на италианския специалист и да му зададат своите въпроси.

Ясно е, че когато до теб стои треньор от такъв калибър, дори простите и може би банални въпроси се превръщат в повод за споделяне на знания от човек, който на практика е „роден“ за треньор. Талантът му се проявява още на 22-годишна възраст, давайки му възможност да работи на най-високо ниво от 80-те години до днес.

„Можем да говорим за това как баскетболът се е развил с милиони думи и в продължение на много дни. Но мисля, че по-голямата част от тази еволюция се отнася до темпото, скоростта, експлозивността на играчите, тяхната сила. Всичко, което дойде от спортната наука и малко по-късно от технологиите, направи играчите по-бързи, по-експлозивни, способни да скачат по-високо, да сгъват краката си по-добре, да упражняват по-голям натиск. Всичко това, според мен, идва от голямата еволюция на атлетичното ниво на играчите и след това цялата игра се адаптира към тази еволюция“, бяха първите му думи за еволюцията на баскетбола.

Малко европейски треньори имат възможността да имат активна и важна роля в НБА, като Скариоло е помощник-треньор на Ник Нърс за Раптърс в продължение на три поредни години (2018-2021), като също така празнува шампионската титла през 2019 г. Зад камерата, фланелка на отбора на Торонто беше идеалната причина той да се усмихне. Всъщност той конкретно спомена, че с течение на времето осъзнаваш всичко, на което си се радвал, защото не го забелязваш, когато се случи, като например парада на шампионата, като същевременно не скри радостта си от завръщането на Кауай Ленард в отбора. Следователно, като треньор с опит както в НБА, така и в Евролигата, той е идеалният човек да коментира новия проект НБА Европа, който се готви да влезе в живота ни.

„Честно казано, трудно е да се отговори, защото НБА е изключително мощна и сериозна организация, с напълно оправдана и много висока репутация. Имах удоволствието да работя там почти три години и наистина ми хареса. Но какво точно ще бъде НБА Европа, все още е малко под въпрос. Имаме някои общи идеи, но мисля, че всички чакаме повече подробности за това какво точно искат да създадат в Европа. Очевидно е, че самото име НБА е достатъчно, за да ви накара да слушате много внимателно и да сте много любопитни да знаете какво ще се случи. Но освен това са необходими още подробности.“

Когато се обсъжда развитието на Евролигата, е невъзможно да не се спомене често повтаряната фраза, че турнирът се е превърнал в „лига на играчите“. В тази ситуация треньорите остават на заден план или много по-лесно поемат вината за всяка грешка в планирането и за негативните резултати.

„Мисля, че еволюцията е към лига от играчи. Мисля обаче, че треньорите все още имат малко по-голямо влияние, отколкото например в НБА“, беше неговото мнение.

Сред актуалните теми, разбира се, е историческото завръщане на Желко Обрадович в Панатинайкос – треньор от същото поколение, който взе решение с огромно въздействие върху съвременния баскетбол и медиите.

„Мисля, че Желко е първият, който разбира, че подобна ситуация помага главно в началото. Оттам нататък обаче, както е при всички, всичко ще се оценява по победи и точно там Желко е наистина много добър. Той е отличен треньор. Феновете на Панатинайкос не го обичат просто, защото е популярен. Те го обичат, защото спечели Евролигата, защото е страхотен треньор. Ето защо е по-добре той да разчита на факта, че е много добър треньор, отколкото на голямата любов, която феновете му показват. Защото, очевидно, всичко винаги зависи от резултатите. Въпреки това, вярвам, че определено ще се справи отлично тук“, беше неговият коментар.

Не остана незабелязано, че по време на целия семинар Серджо Скариоло говореше изключително ласкаво за Трей Лайлс.

„Мога да говоря за играча. Той е отличен играч. Много добър човек. Много голям професионалист. Изключително, наистина изключително талантлив. Може да вкарва по много различни начини. Много е умен. Много добър подавач. Много добър борец. Той е играч от топ ниво. Освен това, дали ще се впише в отбора е нещо, за което можеш да правиш прогнози само когато наистина познаваш отбора в дълбочина, а аз, разбира се, не познавам Панатинайкос толкова добре“, подчерта той.

Въпреки че начело на водещите отбори в най-силния европейски турнир стоят треньори като Желко Обрадович, Йоргос Барцокас, Педро Мартинес и самият Серджио Скариоло – специалисти от по-възрастното поколение, които продължават да бъдат на върха, зад тях идва много обещаващо ново поколение наставници.

„Има много, които харесвам, и различни елементи във всеки от тях. Но честно казано, не мисля, че „модните прищявки“ някога наистина променят играта. Те могат да раздвижат нещата малко. Може би въвеждат нещо интересно. Но след това... водите се връщат на мястото си, но в по-добра, по-еволюирана форма, по-богата, с повече идеи. Нищо в баскетбола не се променя за една нощ. Няма нищо толкова решаващо, че от един сезон на следващия всичко да се променя. Но има няколко идеи, които новите треньори носят, които са наистина много полезни за изучаване и интегриране в по-традиционни системи.“

Друга тема, която беше обсъдена на семинара, беше съдийството. Опитният треньор коментира финала на Евролигата, в който Реал претърпя поражение от Олимпиакос.

„За мен Олимпиакос заслужаваше да спечели три от последните Евролиги с имиджа си, но не и в този мач. Разбира се, от моя страна, трудно ми беше да постигна споразумение със съдията. Няколко часа след мача се чувствах съсипан“, беше отговорът му на въпроса.

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