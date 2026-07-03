Тежката артилерия на ринга на SENSHI 32 - Франческо Джая срещу Нейтън Кук

Броени дни остават до първия гонг на едно от най-очакваните бойни събития край морския бряг - SENSHI 32 Grand Prix. На 11 юли плажната арена до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ във Варна ще предложи грандиозен Grand Prix турнир в категория до 85 кг и зрелищни битки по време на международната бойна галавечер.

В по-тежкия сблъсък от двете супер битки на 11 юли, двама атрактивни бойци ще премерят сили в решаващ двубой, за да докажат кой е по-добрият.

Феновете ще станат свидетели на истински екшън в тежката категория (над 95 кг) и първокласен кикбокс по атрактивните правила на KWU Full Contact, където компромиси на ринга няма.

На плажната арена от едната страна ще излезе добре познато и доказано име за феновете на веригата – 32-годишният Франческо Джая от Албания. С впечатляващ актив от 5 победи и само 2 загуби на арената на SENSHI, той ще влезе в боя с амбицията за пореден триумф. Джая е реномиран боец с богат международен опит и сериозна визитка, включваща титлите шампион на Ultimate Fight Night 2021, победител на Megdan 8 2020, както и вицешампионското място от престижния турнир Tatneft Cup 2019.

Албанският боец е известен със своята издръжливост и мощни удари, които гарантират, че ще търси победата от първата секунда.

В ъгъла срещу него ще се изправи опасен противник, който е готов да направи запомнящо се първо впечатление. 29-годишният Нейтън Кук от Англия стъпва за първи път на ринга на SENSHI, но носи със себе си репутацията на изключително техничен и агресивен състезател. Кук пристига у нас със стабилни отличия, сред които MTGP британски муай тай шампион, муай тай европейски шампион и ISKA британски шампион.

Английският боец е решен да докаже, че може да доминира на ринга и по кикбокс правилата на KWU Full Contact, прекъсвайки победния ход наопитния си съперник.

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