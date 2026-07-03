Барселона изпрати оферта за Исак Бонга

Голям интерес сред европейските грандове от Евролигата предизвиква баскетболистът на Партизан Исак Бонга. Освен европейския шампион Олимпиакос, неговият съперник Панатинайкос, както и най-титулуваният клуб Реал Мадрид, сега и Барселона се присъедини към списъка на заинтересованите, както съобщава каталунският "Спорт".

Източници твърдят, че Барселона се е опитала да надмине конкуренцията, предлагайки на Бонга гарантиран тригодишен договор с годишна заплата, която се доближава до един милион евро.

Въпреки това, Бонга не бърза с решението си, тъй като се надява на подходяща оферта от НБА, което остава негов приоритет. Интересно е да се сравни тази оферта с неотдавнашната информация, че Дилън Осетковски уж е поискал от Партизан заплата от 1.3 милиона евро годишно, което "черно-белите" не са приели. Ако това е вярно, офертата на Барселона може да не е достатъчна, за да впечатли германския баскетболист.

Ако Бонга реши да продължи кариерата си в Европа, ще се изправи пред труден избор, предвид силната конкуренция и многобройните оферти пред него.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago