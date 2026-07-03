Световният шампион Аржентина ще прави нова крачка срещу сензацията Кабо Верде

Световното първенство през 2026 година навлиза в своята най-вълнуваща фаза, а един от най-любопитните сблъсъци на 1/16-финалите ни отвежда на „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями. Аржентина, действащият световен шампион, се изправя срещу дебютанта Кабо Верде в мач, който на хартия изглежда предрешен, но носи целия романтизъм на футбола. „Албиселесте“ преминаха през Група J като истински валяк, записвайки три победи от три мача – срещу Алжир (3:0), Австрия (2:0) и Йордания (3:1). В центъра на събитията отново е Лионел Меси, който вече има шест гола в турнира и официално стана най-добрият реализатор в историята на световните първенства с общо 19 попадения.

От другата страна стои Кабо Верде – нацията с население от едва 500 000 души, която написа история, ставайки най-малката страна, прескачала групите. „Сините акули“ не записаха победа, но останаха непобедени в Група H след три впечатляващи равенства: 0:0 срещу европейския шампион Испания, драматично 2:2 срещу Уругвай и нулево реми със Саудитска Арабия. Тимът на треньора Бубиста показа невероятен характер и тактическа зрялост, които му отредиха второто място в групата.

Лионел Скалони вероятно ще се завърне към най-силния си състав, след като направи ротации в последния мач от групите. Тактиката на Аржентина се базира на висок процент притежание на топката (средно 63%) и постоянен натиск. Очаква се „гаучосите“ да действат във формация 4-4-2 или 4-3-3, където Родриго де Пол, Енцо Фернандес и Алексис Мак Алистър ще контролират центъра на терена. В атака партньорството между Меси и Хулиан Алварес се очертава като ключово, като Алварес вече е напълно възстановен от травмата в глезена, която ограничи минутите му в началото на първенството. Аржентина е отборът с една от най-ефективните атаки, реализирайки 8 гола до момента, като същевременно допуска много малко положения пред Емилиано Мартинес.

Кабо Верде ще заложи на това, което ги доведе дотук – изключителна дефанзивна дисциплина и саможертва. Треньорът Бубиста предпочита наситена средна линия във формация 4-1-4-1, която цели да ограничи пространствата за Меси. Голямата фигура в тима е 40-годишният ветеран на вратата Возиня. Той се превърна в култов герой на Мондиала със своите 10 спасявания и две чисти мрежи, включително феноменалното представяне срещу Испания. В предни позиции Кабо Верде ще разчита на бързината на Райън Мендес и физическото присъствие на Дайлон Ливраменто при контраатаки и статични положения, където отборът е особено агресивен. За африканците това е „най-важният мач в историята“, както сподели техният наставник.

Въпреки че Аржентина е огромният фаворит, Кабо Верде вече доказа, че ниските очаквания само ги мотивират допълнително. Световните шампиони ще трябва да бъдат търпеливи срещу сгъстената защита на съперника. Ако „албиселесте“ успеят да отбележат ранен гол, мачът може да стане много по-лесен за тях, но всяка минута без попадение ще влива допълнително увереност в сърцатите играчи на Бубиста. Победителят от този сблъсък ще се изправи на 1/8-финалите срещу спечелилия двубоя между Австралия и Египет.

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