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Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров претърпя обрат срещу NiP и отпадна от турнир в Китай

  • 3 юли 2026 | 13:36
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Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров претърпя обрат срещу NiP и отпадна от турнир в Китай

Българската звезда в CS2 - Алекс "Rainwaker" Петров, записа слабо начало на престоя си в своя нов отбор Luminosity, след като допусна обрат и поражение от Ninjas in Pyjamas в решаващ за оцеляването им в турнира XSE Pro League 2 в Гуанджоу мач.

"Нинджите" надиграха Петров и компания с 2:1 (7-13, 13-10, 13-7), като това бе трето поражение за Luminosity, което ги извади от турнира в неговата съвсем начална фаза. Преди това тимът записа загуби от Nemesis и Lynn Vision.

Днес Luminosity започна ударно срещу легендарната организация - с триумф на Nuke след силно второ полувреме в атакуваща позиция. Последваха обаче поражения на Inferno и Mirage, които лишиха състава от шансове.

На върха в сървъра бе датчанинът Размус "sjuush" Бек, който записа 57 елиминации и 1.51 рейтинг. Родният състезател пък се отличи с 44 фрага.

Снимка: HLTV

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