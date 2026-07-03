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Ето кога са мачовете от груповата фаза на България на Европейското в Самоков

  • 3 юли 2026 | 13:17
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Ето кога са мачовете от груповата фаза на България на Европейското в Самоков

Европейското първенство за жени до 20 години в Дивизия Б започва на 4 юли (събота) в Самоков, като мачовете ще бъдат разпределени между "Арена СамЕлион" и зала "Триумф". А ето и кога са двубоите на националния отбор на България в груповата фаза, които Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите на живо.

България е в група с Нидерландия, Румъния и Босна и Херцеговина.

"Лъвиците" започват участието си на шампионата с двубой срещу Румъния на 4 юли (събота) от 18.00 ч. в “Арена СамЕлион”.

Ден по-късно, селекцията на Маргарита Маринкова ще излезе срещу Нидерландия в същия час.

На 6 юли (понеделник) националките до 20 г. ще спорят с Босна и Херцеговина отново от 18.00 ч.

Снимка: Инстаграм - БФБаскетбол

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