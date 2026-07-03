Лубе започва нова ера с Марко Подрасчанин и Масимо Джулианели

В деня на официалното представяне на Марко Подрасчанин като нов спортен директор, волейболният клуб А.С. Волей Лубе полага основите на своето бъдеще, продължавайки пътя на подмладяване, който засяга не само състава, но и ръководството.

Вчера в конферентната зала на компанията „Лубе Индъстрис“ се състоя епохално събитие. Значимо беше изказването на собственика Фабио Джулианели и назначаването на сина му Масимо за вицепрезидент на Лубе Волей, пост, който той ще споделя с Албино Масачези, изпълнителен директор на клуба. Президентът Симона Силеони и новият спортен директор Марко Подрасчанин демонстрираха огромен ентусиазъм. От Лубе ясно заявиха централната роля на компанията в един спортен проект, който ще се стреми към най-високи резултати както във волейбола, така и във футбола, и към развитието на младите таланти чрез дейността на „Лубе Академи“.

В залата, на първите редове, присъстваха Лучано Силеони, президент на „Група Лубе“, треньорът на „червено-белите“ Джампаоло Медеи, тийм мениджърът Матео Каранчини и Джулиана Грифантини, председател на организираните фенове.

Встъпителните думи на Фабио Джулианели бяха от ключово значение: „В Лубе има синергия между футбола и волейбола. В този исторически момент преживяваме еволюция. Кредитът, който спечелихме с успехите във волейбола, се превърна в отправна точка за дейностите на „Лубе Академи“ и за захранването на важен спортен център, който включва и футбола. Лубе Волей е пътеводна звезда, печеливш модел, изграден с усилия и жертви, който трябва да бъде следван и изучаван. Неслучайно ще сключим споразумение с университета, но подробностите ще съобщим по-късно.“ Самият избор на място за конференцията беше силен сигнал. „Искахме да покажем, че клубът е над всичко останало. Това е сигурност, гаранция за всички. Лубе иска да върви напред и няма да се задоволи само с участие. За нас да бъдем протагонисти е задължително!“, обясни собственикът.

Президентът Симона Силеони изрази възхищението си от новия спортен директор: „Винаги съм смятала Марко Подрашчанин за човек на Лубе. Дори когато кариерата му на играч го отвеждаше далеч, сякаш логото на нашия клуб беше белязано върху кожата му. Говорим за велик човек, освен за велик спортист. Добре познаваме неговата работна етика, изключителна упоритост, коректност и способността му да води групата като лидер. Той ще знае как да се възползва от тези качества и не само. Дългата му международна кариера и важните контакти, които е изградил по пътя си, ще го улеснят.“

Друг важен елемент от този паметен ден беше официалното влизане в ръководството на Масимо Джулианели, търговски директор за Италия на „Лубе“ и вече вицепрезидент на Лубе Волей. Вълнението му беше осезаемо: „В личен план съм горд и поласкан, защото връзката на семействата Джулианели и Силеони с клуба винаги е била дълбока. Заедно с президента Симона искаме да бъдем още по-присъстващи и да дадем широко поле за изява на социалната тъкан на региона, както като компания, така и като спортен клуб. Ще се опитам да пренеса десетилетния си опит като ръководител в „Група Лубе“, възпроизвеждайки страстта, която Фабио Джулианели и Лучано Силеони винаги са показвали. Дори да успея да предам само част от тяхната отдаденост, ще бъда доволен!“

След 36 години като ключова фигура в клуба, Албино Масачези остава основен стълб в Лубе, въпреки че на пресконференцията пое задачата да преведе новите ръководители към също толкова славно бъдеще. „Благодарен съм на собствениците за доверието, което ми гласуваха през всичките тези години. Ще продължим да работим усилено, като ангажираме местната общност и полагаме основите за вътрешен растеж. Спомням си, че всички успехи дойдоха благодарение на споделената работа в клуба. Всички ние дадохме най-доброто от себе си и ще продължим да го правим за доброто на Лубе!“, заяви изпълнителният директор и вицепрезидент.

Човекът на деня, Марко Подрасчанин, показа, че има ясни идеи и веднага влезе в новата си роля: „Това е един от най-хубавите моменти в живота ми. Спазих обещанието си да се върна да играя в Лубе, а сега преживявам нещо съвсем ново зад бюрото. Искам да върна на Лубе това, което клубът ми даде, защото няма нищо по-хубаво от това да побеждаваш с тези цветове. Вълнувам се да предложа своята визия и да изживея от различна гледна точка съвместната работа с екипа и спортистите. Страх или напрежение? Според мен това са усещания, които помагат да посрещнеш всяко предизвикателство по-концентриран и решителен. Научих много от Албино Масачези и от спортните директори, които съм срещал в кариерата си. Ще се възползвам от тези уроци.“

Марко Подрасчанин: Искам веднага да започна работа и да бъда на разположение на Лубе

Марко Подрасчанин знае много добре какви качества трябва да притежават неговите състезатели: „Ще бъде абсолютно задължително да излизаме на игрището с нагласата да се борим за победа“, заяви той. „Всеки трябва да е наясно, че да носиш червено-бялата фланелка е истинска привилегия. Ще трябва да се борим докрай! Компанията Лубе и нейният манталитет, основан на успехи, са над всичко!“

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