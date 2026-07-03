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Мурат Гасиев стана пълноправен шампион на WBA, но остана без съперник

  • 3 юли 2026 | 12:38
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Мурат Гасиев стана пълноправен шампион на WBA, но остана без съперник

Мурат Гасиев е последният, който се възползва от овакантяването на титлите от Александър Усик, но сега се нуждае от нов опонент на ринга.

Денят се оказа изпълнен с възходи и падения за бившия шампион в полутежка категория Мурат Гасиев. Рано сутринта от IBA, които организират следващия двубой на „Железния“ на 11 юли, разкриха, че той е повишен от временен до пълноправен шампион на WBA в тежка категория, след като Александър Усик оваканти оставащите си пояси.

Часове по-късно обаче стана ясно, че Гасиев ще се нуждае от нов противник за първата си защита, тъй като Тони Йока отпада поради контузия в гърба. Според ESPN и „Дъ Ринг“ Джо Джойс (16-4, 15 нокаута) е водещ кандидат за заместник. Англичанинът в момента има насрочен мач срещу Артьом Сусленков в същата галавечер, което прави тази смяна най-лесният вариант. Това обаче би означавало, че претендент за световната титла ще бъде боксьор, който е загубил последните си два мача и четири от предишните си пет.

Пътят на Гасиев (33-2, 26 нокаута) към шампионската титла в тежка категория също не беше особено бляскав. Някога истинско страшилище в категория до 91 кг., първото му сериозно изпитание след загубата от Усик във финалите на Световните боксови суперсерии (WBSS) го видя да губи с неубедително съдийско решение от Ото Валин през 2023 г. Последвалите победи над Кен Люнгквист и Джеремая Милтън някак му спечелиха шанс срещу Кубрат Пулев. Българинът надиграваше Гасиев в продължение на пет рунда, но Гасиев пласира мощно ляво кроше в шестия рунд, което го прати в нокаут за край на мача.

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