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50-а юбилейна ветроходна регата “Порт Варна”

  • 3 юли 2026 | 12:34
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50-а юбилейна ветроходна регата “Порт Варна”

50-ото юбилейно издание на ветроходната регата за килови яхти „Порт Варна 2026 “ по традиция ще бъде организирано от един от най-старите яхт клубове у нас „Капитан Георги Георгиев Порт Варна“ съвместно с Община Варна и Пристанище Варна.

Това е най-мащабното ветроходно състезание в България, което събира ветроходни екипажи от различни класове. На тазгодишното издание състезатели от почти всички морски центрове ще премерят сили в класовете: ОRC, IRC, Конрад 25 Р и клас Рали (туристически) в акваторията на Варненския залив на 4 и 5 юли.

Всички варненци и гости на града ще могат да наблюдават ветрилата от брега, тъй като в събота гонките ще бъдат пред Морската градина. В неделя всеки, който се намира в района на вълнолома, Морска гара, Пристанище Варна или варненския фар ще може да види от близо, как стартират и финишират лодките.

Главен съдия на регатата е Христо Младенов.

Програма03.07 /петък/13:00 ч. – 18:00 ч. – Подаване на заявки в Регатния офис

04.07 /събота/08:00 ч. – 09:30 ч. – Подаване на късни заявки10:00 ч. – Техническа конференция11:00 ч. – Гонки в залива

05.07 /неделя/10:00 ч. – 17:00 ч. – Етап в акваторията на пристанище Варна Изток18:00 ч. – Награждаване и закриване на регатата

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