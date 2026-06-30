Валентин Андонов е новият шампион на скиф на България

18-годишният Валентин Андонов е новият шампион на скиф за мъже на България.

Синът на носителката на Световната купа на двойка скул от 2005 година Миглена Маркова, заедно с Румяна Нейкова, и бившият бившият футболист на ЦСКА, Дунав (Русе), Бероe (Стара Загора) и Миньор (Перник) Альоша Андонов, донесе титлата на клуба си Локомотив (Русе).

Валентин Андонов измина дистанцията от 2000 метра за 7:03.85 минути във финала на Държавния индивидуален шампионат по гребане за 2026 година в Пловдив.

Втори остана Марио Нейков - Академик (София), по-малкият син на трикратната олимпийска медалистка на скиф Румяна Нейкова и Свилен Нейков, който изгреба дистанцията за 7:05.98 минути.

Бронзовото отличие грабна Христо Брънзалов от ГК Пловдив с време 7:09.96 минути.

Любопитна подробност е, че Валентин Андонов и Марио Нейков гребаха заедно на двойка скул във втория кръг на Световната купа по гребане в Пловдив и останаха 6-и във Финал С.

Виктория Христова от Левски спечели първото място на скиф при жените с време 8:16.44 минути.

Мария Чакърова от Хеброс (Пловдив) остана втора с 8:55.86 минути.

Бронзовото отличие спечели Нехир Аталайман от Черно море (Варна) с 9:02.83 минути.

Армеец (София) в състав Кристиян Андреев, Виктор Вуков, Максим Атанасов, Филип Йорданов, Даниел Маринов, Илиан Николов, Иво Цукев, Борис Христов и рулеви Калоян Гьошев триумфира в мъжката осморка, след като спечели с време 6:31.26 минути.

Среброто бе за Електрон, а бронза за Оливет.

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