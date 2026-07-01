Леон Маршан се оттегли от шампионата на Франция заради контузия

Голямата звезда на френското плуване Леон Маршан прекрати участието си в националния шампионат на страната за 2026 г. заради травма в аддуктора. Контузията е получена по време на сериите на 200 метра бруст.

Маршан е усетил болка по време на третата 50-метрова отсечка от дистанцията. Въпреки това той завърши плуването, но последната му дължина от 38.70 секунди беше ясен знак за наличието на проблем.

Аддукторите на бедрото са група мускули, които се използват основно за събиране на бедрата. В бруста те се натоварват най-много при загребването с крака в края на движението. При другите стилове тази мускулна група влияе върху стабилизацията на таза и съответно върху позицията на тялото и силата на краката.

В първия ден на първенството Маршан спечели дисциплината 400 метра съчетано плуване с впечатляващото време от 4:04.56, което е петият най-добър резултат в историята и най-бързото му плуване извън голям шампионат. Целта му беше време под 4:08, което породи високи очаквания за останалата част от състезанието.

Той беше заявен за участие в още пет дисциплини: 200 м бруст, 200 м свободен стил, 200 м съчетано, 400 м свободен стил и 200 м бътерфлай. Маршан е настоящият световен шампион и рекордьор на 200 м съчетано, както и действащ олимпийски шампион и рекордьор на 200 м бруст и 200 м бътерфлай.

Боб Бауман, треньорът на Маршан в Тексас, където той тренира, заяви в средата на април, че плувецът не е наблягал много на тренировките по бруст. През този сезон той е плувал 200 м бруст три пъти, записвайки времена от 2:09.72, 2:10.06 и 2:09.04, като всички те са под норматива от 2:10.32 за класиране на Европейското първенство.

Това състезание трябваше да бъде едно от първите, на които Маршан да разшири програмата си извън коронните си дисциплини (съчетано, 200 м бътерфлай и 200 м бруст), добавяйки двете средни дистанции в свободния стил. През декември той записа 3:44.70 на 400 м свободен стил на Откритото първенство на САЩ, което е второто най-бързо плуване в историята на Франция. Освен това той има постове от по 1:44 минути в щафетата 4х200 м свободен стил на световните първенства през 2023 г. (1:44.89) и 2025 г. (1:44.34).

Маршан има квота за предстоящото домашно европейско първенство и именно затова седемкратният световен шампион е избрал да не рискува.

„За да избегне по-нататъшни увреждания и да защити здравето си, Леон реши, в съгласие с треньорския и медицинския си екип, да не продължава да се състезава“, заявиха от обкръжението му в прессъобщение.

Маршан е втората френска звезда с проблеми с контузии преди първенството на Стария континент в Париж, след като световният шампион на 50 и 100 метра бътерфлай Максим Грусе също е извън строя заради травма в стъпалото.

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