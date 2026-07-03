Кой ще седне на "горещата" пейка на Барселона? Пет имена са в играта, сред които Атаман и бившият треньор на Звезда

Въпреки че стигнаха до финала на Лига Ендеса и поведоха с 1:0, каталунците отново завършиха сезона без спечелен трофей.

След това последва "изселване" от "Блауграна", като първият, който си тръгна, беше Шави Паскуал, който беше смятан за лидер на нов дългосрочен проект. Въпреки това, Паскуал избра Дубай, оставяйки Барса без треньор, но и с много проблеми преди новия сезон.



Започна се с чистка в ръководството и продължи с промени в отбора – цели осем играчи напуснаха Барселона, която реши да подмлади състава. Ян Весели се оттегли, а клуба напуснаха, между другото, Томаш Саторански и Нико Лапровитола.

Въпреки това, остава основният въпрос – кой ще седне на пейката на Барселона?

Пет имена са в играта, сред които Атаман и Сферопулос

Испанските медии посочиха петима треньори като потенциални наследници на Паскуал в "Блауграна". Като основна опция от известно време фигурира Паоло Галбиати, който през миналия сезон работеше в Баскония, с която спечели Купата на Краля.



Ако се спрат на по-млади опции, тук е и Педро Калес, треньорът на АЛБА. От по-опитните, тук е Велимир Перасович, който има опит в Испания, а се споменава и бившият треньор на Звезда Йоанис Сферопулос.

Накрая, в играта е и Ергин Атаман, който е без работа след напускането на Панатинайкос. Неговото пристигане би разтърсило Испания, но въпросът е доколко е реалистично турчинът да поеме към Каталуния.

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