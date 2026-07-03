Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Кой ще седне на "горещата" пейка на Барселона? Пет имена са в играта, сред които Атаман и бившият треньор на Звезда

Кой ще седне на "горещата" пейка на Барселона? Пет имена са в играта, сред които Атаман и бившият треньор на Звезда

  • 3 юли 2026 | 12:47
  • 355
  • 0
Кой ще седне на "горещата" пейка на Барселона? Пет имена са в играта, сред които Атаман и бившият треньор на Звезда

Въпреки че стигнаха до финала на Лига Ендеса и поведоха с 1:0, каталунците отново завършиха сезона без спечелен трофей.

След това последва "изселване" от "Блауграна", като първият, който си тръгна, беше Шави Паскуал, който беше смятан за лидер на нов дългосрочен проект. Въпреки това, Паскуал избра Дубай, оставяйки Барса без треньор, но и с много проблеми преди новия сезон.

Започна се с чистка в ръководството и продължи с промени в отбора – цели осем играчи напуснаха Барселона, която реши да подмлади състава. Ян Весели се оттегли, а клуба напуснаха, между другото, Томаш Саторански и Нико Лапровитола.

Въпреки това, остава основният въпрос – кой ще седне на пейката на Барселона?

Пет имена са в играта, сред които Атаман и Сферопулос

Испанските медии посочиха петима треньори като потенциални наследници на Паскуал в "Блауграна". Като основна опция от известно време фигурира Паоло Галбиати, който през миналия сезон работеше в Баскония, с която спечели Купата на Краля.

Ако се спрат на по-млади опции, тук е и Педро Калес, треньорът на АЛБА. От по-опитните, тук е Велимир Перасович, който има опит в Испания, а се споменава и бившият треньор на Звезда Йоанис Сферопулос.

Накрая, в играта е и Ергин Атаман, който е без работа след напускането на Панатинайкос. Неговото пристигане би разтърсило Испания, но въпросът е доколко е реалистично турчинът да поеме към Каталуния.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Дубай удължи договора на ключов играч

Дубай удължи договора на ключов играч

  • 2 юли 2026 | 19:46
  • 698
  • 0
Олимпиакос се раздели с Монте Морис

Олимпиакос се раздели с Монте Морис

  • 2 юли 2026 | 19:38
  • 860
  • 0
Вълка с първо послание към феновете на Олимпиакос

Вълка с първо послание към феновете на Олимпиакос

  • 2 юли 2026 | 17:02
  • 2546
  • 0
Реал Мадрид обяви официално раздялата със Скариоло

Реал Мадрид обяви официално раздялата със Скариоло

  • 2 юли 2026 | 14:38
  • 1413
  • 0
Официално: Олимпиакос привлече Коди Милър-Макинтайър с дългосрочен договор

Официално: Олимпиакос привлече Коди Милър-Макинтайър с дългосрочен договор

  • 2 юли 2026 | 12:21
  • 6495
  • 3
Дуейн Уошингтън на крачка от трансфер в Байерн Мюнхен

Дуейн Уошингтън на крачка от трансфер в Байерн Мюнхен

  • 1 юли 2026 | 17:45
  • 561
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

  • 3 юли 2026 | 11:34
  • 9453
  • 54
11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 12:48
  • 5003
  • 0
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 94483
  • 235
ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

  • 3 юли 2026 | 10:38
  • 5754
  • 7
Нагелсман е взел решение да се оттегли като селекционер на Германия

Нагелсман е взел решение да се оттегли като селекционер на Германия

  • 3 юли 2026 | 09:41
  • 5411
  • 14
ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

  • 3 юли 2026 | 10:25
  • 6064
  • 23