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Малайзия остава в календара на MotoGP до 2031 година

  • 3 юли 2026 | 12:18
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Малайзия остава в календара на MotoGP до 2031 година

MotoGP ще продължи да се състезава на „Сепанг“ до 2031 година след подписването на нов договор, който наскоро беше одобрен от правителството на Малайзия. Страната е домакин на най-вълнуващия спорт на планетата от 1991, като „Сепанг“ приема състезания от сезон 1999 насам, доближавайки спорта до вратите на столицата Куала Лумпур.

Министърът на младежта и спорта, доктор Мохамед Тауфик Джохари, заяви: „Радваме се, че правителството даде пълно одобрение на заседанието на кабинета на 15 април 2026 г. за подновяването на MotoGP Малайзия до 2031 година. Това подновяване е повече от просто осигуряване на мястото на Малайзия в световния календар на MotoGP. То отразява нашия ангажимент да укрепим позицията на Малайзия като водеща дестинация за моторни спортове, като същевременно създаваме възможности чрез икономически растеж, развитие на таланти и разширяване на индустрията. Още по-важно е, че MotoGP Малайзия се превърна в платформа, която обединява малайзийците, укрепва чувството ни за национална гордост и продължава да бъде най-дългогодишното международно спортно събитие в Малайзия от първото си издание през 1991.“

Изпълнителният директор на MotoGP, Кармело Еспелета, добави: „Малайзия е важен пазар за MotoGP, където имаме силна фенска база и сме свидетели на нарастващото положително икономическо въздействие на MotoGP година след година. Сега се стремим да увеличим и двете експоненциално. „Сепанг“ е фантастичен дом за нашия спорт – добре свързан с един от наистина световните градове: Куала Лумпур, градът домакин на нашето незабравимо представяне на сезон 2026. Страхотни състезания, местна страст и международен интерес създават незабравимо събитие всяка година в Малайзия и очакваме с нетърпение да се завръщаме до 2031.“

Присъствието на MotoGP в Малайзия нараства експоненциално от 1991 насам, като Гран При на Малайзия вече е едно от най-големите спортни събития в Югоизточна Азия. Изданието през 2025 регистрира най-високата посещаемост в историята си с общо 190 977 зрители, което демонстрира все по-голямата привлекателност на събитието както сред местните фенове, така и сред международните посетители. Представянето на сезон 2026 на MotoGP допълнително подчерта силата и значението на пазара за шампионата, привличайки десетки хиляди фенове, за да се докоснат до елитния международен спорт в сърцето на Куала Лумпур.

MotoGP е не само международно спортно събитие, но и ключов икономически двигател, който генерира възможности за заетост, стимулира туризма и допринася с приходи за местните индустрии. То представлява стратегическа инвестиция, която носи осезаема възвръщаемост за националната икономика, като същевременно създава още по-големи възможности за местните таланти.

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