MotoGP ще продължи да се състезава на „Сепанг“ до 2031 година след подписването на нов договор, който наскоро беше одобрен от правителството на Малайзия. Страната е домакин на най-вълнуващия спорт на планетата от 1991, като „Сепанг“ приема състезания от сезон 1999 насам, доближавайки спорта до вратите на столицата Куала Лумпур.
Министърът на младежта и спорта, доктор Мохамед Тауфик Джохари, заяви: „Радваме се, че правителството даде пълно одобрение на заседанието на кабинета на 15 април 2026 г. за подновяването на MotoGP Малайзия до 2031 година. Това подновяване е повече от просто осигуряване на мястото на Малайзия в световния календар на MotoGP. То отразява нашия ангажимент да укрепим позицията на Малайзия като водеща дестинация за моторни спортове, като същевременно създаваме възможности чрез икономически растеж, развитие на таланти и разширяване на индустрията. Още по-важно е, че MotoGP Малайзия се превърна в платформа, която обединява малайзийците, укрепва чувството ни за национална гордост и продължава да бъде най-дългогодишното международно спортно събитие в Малайзия от първото си издание през 1991.“
Изпълнителният директор на MotoGP, Кармело Еспелета, добави: „Малайзия е важен пазар за MotoGP, където имаме силна фенска база и сме свидетели на нарастващото положително икономическо въздействие на MotoGP година след година. Сега се стремим да увеличим и двете експоненциално. „Сепанг“ е фантастичен дом за нашия спорт – добре свързан с един от наистина световните градове: Куала Лумпур, градът домакин на нашето незабравимо представяне на сезон 2026. Страхотни състезания, местна страст и международен интерес създават незабравимо събитие всяка година в Малайзия и очакваме с нетърпение да се завръщаме до 2031.“
Присъствието на MotoGP в Малайзия нараства експоненциално от 1991 насам, като Гран При на Малайзия вече е едно от най-големите спортни събития в Югоизточна Азия. Изданието през 2025 регистрира най-високата посещаемост в историята си с общо 190 977 зрители, което демонстрира все по-голямата привлекателност на събитието както сред местните фенове, така и сред международните посетители. Представянето на сезон 2026 на MotoGP допълнително подчерта силата и значението на пазара за шампионата, привличайки десетки хиляди фенове, за да се докоснат до елитния международен спорт в сърцето на Куала Лумпур.
MotoGP е не само международно спортно събитие, но и ключов икономически двигател, който генерира възможности за заетост, стимулира туризма и допринася с приходи за местните индустрии. То представлява стратегическа инвестиция, която носи осезаема възвръщаемост за националната икономика, като същевременно създава още по-големи възможности за местните таланти.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google