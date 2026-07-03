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  4. Реал Мадрид преговаря за финализирането на сделката за треньора на Валенсия

Реал Мадрид преговаря за финализирането на сделката за треньора на Валенсия

  • 3 юли 2026 | 12:07
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Реал Мадрид преговаря за финализирането на сделката за треньора на Валенсия

Реал Мадрид е на път да финализира монументална промяна в Евролигата, като назначи 65-годишния каталунец Педро Мартинес за нов старши треньор, след раздялата с досегашния наставник Серджо Скариоло.

С намерението да подпише тригодишен договор със специалиста, Реал е задействал клаузата за откупуване му от Валенсия на стойност 1 милион евро, съобщава испанският вестник Las Provincias и добавя, че мадридчани ще осигурят на Мартинес нетна заплата от 1.2 милиона евро на сезон.

Самият Педро Мартинес признава, че когато е подписал удължаването на контракта си с Валенсия през март, е „вярвал, че това ще бъде последният му договор като старши треньор на най-високо ниво“.

„Ще продължа да работя докато мога и докато съм физически здрав, но на професионално ниво това е нещо различно поради изискванията“, добавя той в интервюто.

„Един от отборите, които проявиха интерес още преди края на сезона, беше Реал Мадрид, а другият бе чуждестранен клуб. Не говорих с никого от Реал по време на плейофите, нито някой от клуба се свърза с мен. Бях треньор на Валенсия до последния момент и дадох всичко от себе си за Валенсия“, коментира още Мартинес.

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Снимки: Imago

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