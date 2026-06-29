Трейвън Бромел спечели спринта от Диамантената лига в Париж

Американецът Трейвън Бромел изненада настоящия олимпийски шампион на 100 метра Ноа Лайлс, за да спечели спринта при мъжете на турнира от Диамантената лига по лека атлетика във френската столица Париж, докато Арманд Дюплантис доминираше в овчарския скок.

Бромел постигна време от 9.91 секунди, с което нанесе на Лайлс първа загуба за сезона. Италианецът Ламонт Марсел Джейкъбс, олимпийският шампион на 100 метра от Токио 2020, е трети с най-доброто време за сезона от 9.96, а южноафриканецът Акани Симбинe четвърти с 9.97.

Дюплантис подобри постижението на турнира с 6.13 метра, преди да направи три неуспешни опита за световен рекорд от 6.32.

Бусанг Колен Кебинатшипи от Ботсвана постави рекорд в Диамантената лига от 43.54 секунди, за да спечели бягането на 400 метра при мъжете.

Марилейди Паулино от Доминиканската република, настоящата олимпийска шампионка, стана първа на 400 метра при жените с 48.48 - върхово постижение на Диамантената лига, на турнира и най-добро време в света за годината.

Швейцарката Одри Веро направи силно бягане и рекорд на Диамантената лига от 1:53.80 минута, за да триумфира на 800 метра за жени, което е третото най-бързо време в историята.

Най-доброто постижение в света на 800 метра за жени е един от най-дългогодишните рекорди в атлетиката, след като чешкинята Ярмила Кратохвилова постигна 1:53.28 през 1983-а.

Веро записа нов личен рекорд и водещо време в света тази година, като завърши пред Фемке Бол с 1:55.60, бившата световна шампионка на 400 метра с препятствия, която също постави лично постижение.

Швейцарската атлетка изненада олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън (Великобритания) в Стокхолм по-рано този месец с време 1:53.98.

Събитието се проведе въпреки високите температури, като организаторите преразгледаха някои протоколи, за да се опитат да смекчат метеорологичните условия.

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