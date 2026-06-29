Радина Величкова е кралицата на спринта на Националното под 20 години

Националният шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години събра едни от най-талантливите български атлети на стадиона на НСА "Васил Левски" в София. В надпреварата участваха почти всички състезатели, които вече са покрили нормативи за световното първенство в тази възрастова група в Юджийн, щата Орегон (САЩ) от 4 до 9 август

Радина Величкова от СКЛА Ботев Пловдив се утвърди като безапелационната кралица на късия спринт, след като спечели титлите на 100 и на 200 метра. Пловдивчанката има покрити нормативи и за двете дисциплини за шампионата на планетата.

Всички шампиони:

100 м - Йоан Каменов (ЦСКА) 10.52 сек; Радина Величкова (СКЛА Ботев Пловдив) 11.71 сек

200 м - Димитър Христов (Бургас 98) 21.63 сек; Радина Величкова (СКЛА Ботев Пловдив) 23.71 сек

110 м пр - Християн Касабов (Супер спорт-Варна) 13.53 сек

100 м пр - Ива Деливерска (СКЛА Енерджи-Пловдив)14.01 сек

400 м - Димитър Христов (Бургас 98) 47.70 сек; Калина Карачева (Берое) 55.41 сек

400 м пр - Мартин Стоянов (Атлетик-София) 53.61 сек; Лаура Гравийон (СКЛА Михаил Желев) 1:03.36 мин

800 м - Борис Гатев (Дунав-Русе) 1:52.50 мин; Мина Младенова (Олимп 97-Силистра) 2:12.94 мин

1500 м - Ангел Дарандашев (Атлетик 90-Луковит) 4:06.32 мин; Алис Илиева (Берое) 4:37.46 мин

3000 м, Девойки - Зара Илиева (Берое) 9:48.85 мин

5000 м, Юноши - Стилиан Александров (СКЛА Тийм Попов) 16:00.48 мин

3000 м пр - Виктор Петков (Спринт-Ч.Бряг) 10:20.07 мин; Емилия Семерджиева (СК Тангра) 12:48.78 мин

4х100 м, Юноши - Атлетик - София (М. Стефанов, Д. Петров, Х. Маринов, В. Попов) 42.12 сек

4х100 м, Девойки - Атлетик-София (М. Шопова, М. Караиванова, С. Манасиева, К. Петкова) 47.87 сек

4х400, Юноши - Атлетик-София (М. Стефанов, К. Коларов, Г. Андонов, М. Стоянов) 3:22.40 мин

4х400, Девойки - Атлетик-София (Д. Касабова, Я. Димитрова, А. Петрова, К. Петкова) 3:56.52 мин

Овчарски скок - Емил Цалков (Бургас 98) 3.67 м; Ева Ангелова (Дунав-Русе) 3.40 м

Троен скок - Зинга Барбоза Фирмино (Радио 999 - Ямбол) 15.77 м; Дияна Ангелова (СКЛА Ботев Пловдив) 12.95 м

Скок височина - Кристиян Цанев (Спартак-Плевен) 1.94 м; Натали Захариева (Спартак-Плевен) 1.69 м

Скок дължина - Стилиян Орлинов (СКЛА Михаил Желев) 7.41 м; Сияна Бръмбарова (СКЛА Енерджи-Пловдив) 6.01 м

Чук - Димо Андреев (СКЛА Черно Море 2005 - Балчик) 70.94 м; Теодора Андреева (СКЛА Черно Море 2005 - Балчик) 50.33 м

Диск - Владислав Станчев (СКЛА Добрич) 51.18 м; Стефани Димитрова (Виктория - Варна) 40.41 м

Копие - Десислав Костов (АК Георги Дъков) 60.88 м; Мария Илиева (Ивайло 93-В.Търново) 45.91 м

Гюле - Кирил Георгиев (СКЛА Михаил Желев) 16.60 м; Стефани Димитрова (Виктория - Варна) 11.37 м

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google