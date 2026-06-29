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Шабан Мустафа благодари за подкрепата след спечелените три световни титли

  • 29 юни 2026 | 14:42
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Шабан Мустафа благодари за подкрепата след спечелените три световни титли

Шабан Мустафа записа пореден впечатляващ успех за България, след като завоюва три златни медала на World Masters Mountain Running Championship 2026, част от календара на Световната асоциация по планинско бягане, проведено в Янске Лазне, Чехия.

Българският атлет триумфира и в трите дисциплини - вертикално бягане (7 км с 800 м положителна денивелация), къса дистанция (10 км с 500 м денивелация) и дълга дистанция (23 км с 1200 м денивелация), с което за пореден път затвърди мястото си сред най-силните състезатели в света в своята възрастова група.

Шабан Мустафа спечели три златни медала на Световното първенство по планинско бягане за ветерани
Шабан Мустафа спечели три златни медала на Световното първенство по планинско бягане за ветерани

"Искам да изкажа една огромна благодарност към Българския спортен тотализатор. Вече трета година те подкрепят моите участия на европейски и световни шампионати. Без тяхната помощ щеше да ми е доста трудно. Оценявам нашите взаимоотношения и съм благодарен", сподели Мустафа.

Подкрепата на Българския спортен тотализатор за шампиона е последователна и дългосрочна. През 2024 и 2025 г. държавното предприятие подпомогна участията му на Европейското първенство по офроуд бягане на остров Мадейра, Европейското първенство по планинско бягане в Италия и Световното първенство по планинско бягане за мастери, откъдето Мустафа също се завърна със златни отличия.

Следващото голямо изпитание пред българския шампион е European Master Off-Road Running Championship 2026, част от календара на Европейската мастър атлетика (EMA), което ще се проведе от 10 до 13 септември в Ръшнов, Румъния. Там Шабан Мустафа ще стартира в трите дисциплини - вертикален километър, къса и дълга дистанция, с амбицията да затвърди водещите си позиции и на европейската сцена.

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