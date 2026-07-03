Супермодел скри прелестите си само с листа

Супермоделът Изабел Гуляр натрупа сериозна доза лайкове с един от последните си снимки, които бълва в Инстаграм. Половинката на вратаря Кевин Трап се е отдала на летни приключения заедно с със стража и не спира да споделя моментите зад кадър със своите 4.1 млн. последователи в социалната мрежа.
Бразилката отново прикова погледите, като остана полугола във водата, прикривайки прелестите си само с листа. По всичко личи, че постът на бившия ангел на "Victoria's Secret" се е харесал на феновете й.
Снимка: Инстаграм