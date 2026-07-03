Джъстин Бийбър е спряган за шоуто на полувремето на финала на Световното първенство

В социалните мрежи се появиха спекулации, че Джъстин Бийбър може да бъде звездата, която ще изнесе шоуто на полувремето на финала на Световното първенство по футбол, а въпреки, че новината не е официално потвърдена, феновете вече имат смесени реакции. Финалът на Мондиал 2026 ще се проведе на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси на 19 юли. Очаква се събитието да привлече огромна телевизионна аудитория в световен мащаб, което прави избора на изпълнител за полувремето ключов.

Конър Макгрегър куфее на концерт на Джъстин Бийбър

За момента ФИФА не е коментирала слуховете. Изборът на изпълнител за подобно събитие обикновено се пази в тайна до официалното обявяване, така че остава да видим дали спекулациите ще се окажат верни.

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