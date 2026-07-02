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Кейт Мидълтън се завърна на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 16:07
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Кейт Мидълтън се завърна на "Уимбълдън"

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън очарова феновете на “Ол Инлънд Клъб” по време на четвъртия ден на “Уимбълдън”. Като патрон на най-стария и престижен турнир от Големия шлем тя направи поредната си вдъхновяваща поява в Лондон, откакто обяви, че ракът й е в ремисия.

Близо до феновете и традициите

По време на посещението си Кейт отдели време за легендарната „Опашка“ (The Queue) на „Уимбълдън“, където се срещна с привърженици, чакащи от ранни зори за билети. Принцесата разговаря и с почетните стюарди на клуба, които всяка година доброволно помагат за организацията на събитието. В един от най-непосредствените моменти на деня Кейт дори помогна в работата на една от касите за билети и се снима с почитатели на тениса.

Кейт Мидълтън се срещна и с деца от местната програма „Шайн Камера Клъб“, която подкрепя млади таланти от семейства в неравностойно положение. Като патрон на „Ол Ингланд Клъб“ от 2016 г. насам, тя продължава да използва влиянието си за насърчаване на благотворителни инициативи, свързани с младежта и спорта.

Емоции на корта

След официалните срещи принцесата се отправи към външните кортове, за да изгледа мача от втория кръг на сингъл при мъжете между британския представител Артър Фери и финландеца Ото Виртанен. По-късно тя зае своето място в Кралската ложа на Централния корт – традиция, която тя спазва стриктно от години.

През 2025 г. Кейт Мидълтън бе в центъра на церемониите по награждаване, като връчи трофеите на шампионите Яник Синер и Ига Швьонтек. Припомняме, че дори по време на възстановяването си през 2024 г., тя присъства на финала между Карлос Алкарас и Новак Джокович, където бе посрещната с бурни овации от публиката.

Семейната любов към тениса

Страстта към тениса в кралското семейство изглежда е предадена и на следващото поколение. По време на финала през 2025 г. стана ясно, че принцеса Шарлот е голям фен на Карлос Алкарас и го е подкрепяла ентусиазирано от трибуните. Кейт лично сподели това на испанския тенисист по време на краткия им разговор след мача, което още веднъж подчерта топлата и лична връзка на кралското семейство с турнира.

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