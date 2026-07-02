Кейт Мидълтън се завърна на "Уимбълдън"

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън очарова феновете на “Ол Инлънд Клъб” по време на четвъртия ден на “Уимбълдън”. Като патрон на най-стария и престижен турнир от Големия шлем тя направи поредната си вдъхновяваща поява в Лондон, откакто обяви, че ракът й е в ремисия.

Близо до феновете и традициите

По време на посещението си Кейт отдели време за легендарната „Опашка“ (The Queue) на „Уимбълдън“, където се срещна с привърженици, чакащи от ранни зори за билети. Принцесата разговаря и с почетните стюарди на клуба, които всяка година доброволно помагат за организацията на събитието. В един от най-непосредствените моменти на деня Кейт дори помогна в работата на една от касите за билети и се снима с почитатели на тениса.

The Queen of Wimbledon has returned!



In love with Catherine’s suit and her ponytail today. She looks SO good 😍💙 pic.twitter.com/5x9naqAV90 — Belle (@RoyallyBelle_) July 2, 2026

Кейт Мидълтън се срещна и с деца от местната програма „Шайн Камера Клъб“, която подкрепя млади таланти от семейства в неравностойно положение. Като патрон на „Ол Ингланд Клъб“ от 2016 г. насам, тя продължава да използва влиянието си за насърчаване на благотворителни инициативи, свързани с младежта и спорта.

Емоции на корта

След официалните срещи принцесата се отправи към външните кортове, за да изгледа мача от втория кръг на сингъл при мъжете между британския представител Артър Фери и финландеца Ото Виртанен. По-късно тя зае своето място в Кралската ложа на Централния корт – традиция, която тя спазва стриктно от години.

Just spotted Princess Kate on the Wimbledon grounds as she heads into Court 18 to watch British player Arthur Fery in his second round of singles. @LBC @LBCNews pic.twitter.com/MXYlnigUB5 — Shivani Sharma (@shivanisharmaaa) July 2, 2026

През 2025 г. Кейт Мидълтън бе в центъра на церемониите по награждаване, като връчи трофеите на шампионите Яник Синер и Ига Швьонтек. Припомняме, че дори по време на възстановяването си през 2024 г., тя присъства на финала между Карлос Алкарас и Новак Джокович, където бе посрещната с бурни овации от публиката.

Семейната любов към тениса

Страстта към тениса в кралското семейство изглежда е предадена и на следващото поколение. По време на финала през 2025 г. стана ясно, че принцеса Шарлот е голям фен на Карлос Алкарас и го е подкрепяла ентусиазирано от трибуните. Кейт лично сподели това на испанския тенисист по време на краткия им разговор след мача, което още веднъж подчерта топлата и лична връзка на кралското семейство с турнира.

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