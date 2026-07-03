Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Матеуш Гамрот и Куилън Салкилд оглавяват гала в Лас Вегас

Матеуш Гамрот и Куилън Салкилд оглавяват гала в Лас Вегас

  • 3 юли 2026 | 10:49
  • 194
  • 0

Матеуш Гамрот получи задачата да се изправи срещу един от най-обещаващите бойци в UFC.

Организацията обяви в четвъртък, че Гамрот (26-4) ще се бие с Куилън Салкилд (12-1) в главното събитие на вечерта в лека категория на UFC Вегас 120. Галавечерта ще се проведе на 8 август в „Мета Ейпекс“ в Лас Вегас.

През април тази година Гамрот се завърна към победите, след като отказа Естебан Рибович със задушаваща техника във втория рунд. В последните си четири двубоя той редува победи и загуби, надделявайки над Рибович и Людовит Клайн, но отстъпвайки пред Чарлс Оливейра и Дан Хукър. Статистиката му в UFC е 9 победи и 4 загуби.

Салкилд се намира в страхотна серия, записвайки пет победи, откакто се присъедини към UFC през февруари 2025 г. 26-годишният австралиец е приключил четирима от петимата си съперници в организацията още в първия рунд, като последната му жертва бе дългогодишният претендент Бенеил Дариуш, когото нокаутира през май.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг оглавяват събитието на UFC в Шанхай

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг оглавяват събитието на UFC в Шанхай

  • 2 юли 2026 | 18:44
  • 929
  • 0
Терънс Крауфорд: Бих се бил с Конър Макгрегър за 200 милиона долара

Терънс Крауфорд: Бих се бил с Конър Макгрегър за 200 милиона долара

  • 2 юли 2026 | 18:24
  • 1024
  • 1
Мирно срещу Лукеи и Дегир срещу Бен Мабрук в резервните битки в SENSHI Grand Prix

Мирно срещу Лукеи и Дегир срещу Бен Мабрук в резервните битки в SENSHI Grand Prix

  • 2 юли 2026 | 15:54
  • 355
  • 0
БФБорба изпрати покани за лагер на националите по класическа борба

БФБорба изпрати покани за лагер на националите по класическа борба

  • 2 юли 2026 | 12:47
  • 711
  • 1
Хамзат настоява за реванш със Стрикланд: Не бягай!

Хамзат настоява за реванш със Стрикланд: Не бягай!

  • 2 юли 2026 | 12:45
  • 526
  • 0
Атанас Божилов дебютира в Brave CF

Атанас Божилов дебютира в Brave CF

  • 2 юли 2026 | 11:59
  • 394
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

  • 3 юли 2026 | 11:34
  • 2879
  • 14
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 91387
  • 229
ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

  • 3 юли 2026 | 10:38
  • 2532
  • 4
С швейцарска прецизност "кръстоносците" подчиниха Алжир

С швейцарска прецизност "кръстоносците" подчиниха Алжир

  • 3 юли 2026 | 07:56
  • 23233
  • 22
Нагелсман е взел решение да се оттегли като селекционер на Германия

Нагелсман е взел решение да се оттегли като селекционер на Германия

  • 3 юли 2026 | 09:41
  • 3552
  • 10
ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

  • 3 юли 2026 | 10:25
  • 2919
  • 9