Матеуш Гамрот и Куилън Салкилд оглавяват гала в Лас Вегас

Матеуш Гамрот получи задачата да се изправи срещу един от най-обещаващите бойци в UFC.

Организацията обяви в четвъртък, че Гамрот (26-4) ще се бие с Куилън Салкилд (12-1) в главното събитие на вечерта в лека категория на UFC Вегас 120. Галавечерта ще се проведе на 8 август в „Мета Ейпекс“ в Лас Вегас.

През април тази година Гамрот се завърна към победите, след като отказа Естебан Рибович със задушаваща техника във втория рунд. В последните си четири двубоя той редува победи и загуби, надделявайки над Рибович и Людовит Клайн, но отстъпвайки пред Чарлс Оливейра и Дан Хукър. Статистиката му в UFC е 9 победи и 4 загуби.

Салкилд се намира в страхотна серия, записвайки пет победи, откакто се присъедини към UFC през февруари 2025 г. 26-годишният австралиец е приключил четирима от петимата си съперници в организацията още в първия рунд, като последната му жертва бе дългогодишният претендент Бенеил Дариуш, когото нокаутира през май.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google