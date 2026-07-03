Бившият наставник на Чикаго Били Донован става част от треньорския щаб на Сан Антонио

Бившият старши треньор на Чикаго Булс - Били Донован, ще се присъедини към Сан Антонио Спърс като главен асистент на наставника Мич Джонсън, съобщава ESPN.

Донован, който беше въведен в Залата на славата на баскетбола през 2025 година, се оттегли през април след шест сезона с "биковете" и 11 поредни като старши треньор в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Чикаго завърши миналия сезон с баланс 31-51 и пропусна да се класира за плейофите за четвърта поредна година. От клуба заявиха, че искат Донован да се завърне и за следващата кампания, но той избра да не се възползва от тази клауза в договора си.

Опитният треньор ще бъде асистент на 22 години по-младия от него Мич Джонсън, който е начело на Сан Антонио през последните два сезона. В това време "шпорите" стигнаха до финалите на НБА, където отстъпиха на Ню Йорк Никс с 1:4 победи.

Били Донован има общ баланс 469 победи срещу 413 поражения в редовния сезон и 19-27 в плейфоите с Оклахома Сити Тъндър (2015 до 2020 година) и Чикаго Булс (2020 до 2026 година). Той беше избран за треньор на годината от Асоциацията на старши треньорите през сезон 2019/20, когато Тъндър завършиха с баланс 44-28.

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