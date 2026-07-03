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Легендата Арнаутович се оттегля от националния отбор

  • 3 юли 2026 | 10:18
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Нападателят Марко Арнаутович се оттегля от националния отбор на Австрия, обяви самият той. 37-годишният таран участва за последно в селекцията на тима при загубата от Испания на 1/16-финалите на световното първенство тази нощ в Лос Анджелис. Арнаутович приключва като рекордьор по мачове със 137 и по отбелязани голове с 49 с националния екип, три от които на Мондиал 2026. Той също така влезе в историята като един от едва четиримата австрийски футболисти заедно с Ивица Вастич, Романо Шмид и Саша Калайджич, разписвали се на финали на световно и на европейско първенство.

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„За мен това беше последен мач с националната фланелка. Мачовете ми за Австрия са най-значимите в моята кариера. Щастлив съм, че имах възможността да представям страната си и тук на Мондиала. Тъжно ми е, че повече няма да съм част от това, което приемам като второто ми семейство, но няма място за повече сълзи“, коментира Арнаутович. „Поздравления за Испания. Опитахме всичко, но съперникът беше изключителен. За съжаление, на нас в този мач не ни се получи. Въпреки това можем да бъдем горди от постигнатото на световното първенство“, допълни нападателят.

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