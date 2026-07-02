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  4. Дубай удължи договора на ключов играч

Дубай удължи договора на ключов играч

  • 2 юли 2026 | 19:46
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Дубай удължи договора на ключов играч

Дубай официално удължи договора на МакКинли Райт до 2029 година, въпреки че американецът вече имаше действащ контракт до края на сезон 2026/27.

Новото споразумение идва след силния дебютен сезон на плеймейкъра в Евролигата, където той се утвърди като един от най-добрите пойнт гардове в турнира със средно по 12,7 точки, 6,1 асистенции и 3,1 борби на мач.

Сред най-запомнящите се изяви на Райт бяха 15-те асистенции срещу Анадолу Ефес – едно от най-добрите постижения през сезона, както и двубоят срещу Макаби Тел Авив, в който записа коефициент на полезно действие от 42.

С новия договор Дубай показва, че възнамерява да гради бъдещето си около един от най-важните си играчи.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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