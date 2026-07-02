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България с 8 съдии на големи първенства през това лято

  • 2 юли 2026 | 19:34
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България с 8 съдии на големи първенства през това лято

Осем наши съдии ще представят България на големите волейболни форуми през лятото. Петима рефери ще свирят мачове на европейски първенства.

Девойките на България U18 с първа победа на ЕвроВолей 2026
Девойките на България U18 с първа победа на ЕвроВолей 2026

Борислав Йорданов е един от съдиите на турнира за девойки до 18 години в Литва и Латвия, в който България вече записа победа и загуба. Божидара Миткова ще свири двубои на Европейското за девойки до 22 години в Нидерландия (7-12 юли). Любомир Петров е получил наряд от CEV за Европейското за юноши до 18 години в Италия (7-19 юли). Ваня Първанова ще бъде нашият представител на ЕвроВолей 2026 за жени, което е в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция. Със сигурност тя ще бъде и на финалната четворка на турска земя. Атанас Върбанов пък е нашият съдия на ЕвроВолей 2026 за мъже, на което България е един от домакините заедно с Италия, Румъния и Финландия.

На световното първенство за юноши до 17 години в Чили ще ни представя Любомир Сираков. В същото време Николай Николов и Милена Лазарова вече са на започналите световни ученически игри в Китай.

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