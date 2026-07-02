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Девойките на България U18 с първа победа на ЕвроВолей 2026

  • 2 юли 2026 | 14:28
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Девойките на България U18 с първа победа на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за девойки до 18 години записа първа пообеда на Европейското първенство в Латвия и Литва. Момичетата на селекционера Атанас Петров надиграха връстничките си от Нидерландия с 3:1 (25:19, 26:24, 23:25, 25:13) във втората си среща от Група II на турнира, играна този следобед в Шaулaй.

Девойките на България U18 тръгнаха с драматична загуба на Европейското
Девойките на България U18 тръгнаха с драматична загуба на Европейското

Така младите български "лъвици" имат 1 победа, 1 загуба и 4 точки във временното класиране в групата. Следващият мач за България е срещу Гърция утре (3 юли) от 15,00 часа българско време.

Най-полезни за България станаха Божидара Иванова (1 блок, 1 ас и 56% ефективност в атака - +15) и Катерина Попова (3 блока, 3 аса, 39% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +15) с 21 и 20 точки за победата.

За тима на Нидерландия единствената с двуцифров актив беше Ясмин Ратйес с 14 точки (1 ас, 48% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +3).

БЪЛГАРИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ 3:1 (25:19, 26:24, 23:25, 25:13)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 4, Божидара Иванова 21, Катерина Попова 20, Една Тодорова 16, Антония Станиславова 3, Цветомира Велчева 7 - Никол Стефанова-либеро (Ивайла Рикова, Адриана Алексиева, Ивана Петрова)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

НИДЕРЛАНДИЯ: Джасмин Ван Хоймен 3, Вера Ван Дер Гоот 4, Ясмин Ратйес 14, Файе Албертой 8, Луна Дюнкеркен 6, Даниеке Ван Лойвен 7 - Фабиен Гудден-либеро (Луизия Ван Дер Гоот, Джулия Вайбрандс 1, Лиза Райман 8, Фенна Ван Дер Валк)

Старши треньор: ИВО МУНТЕР.

Снимки: CEV.EU

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