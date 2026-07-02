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  3. Лора Китипова и Иван Петков заедно в Макаби (Хайфа)

Лора Китипова и Иван Петков заедно в Макаби (Хайфа)

  • 2 юли 2026 | 19:27
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Лора Китипова и Иван Петков заедно в Макаби (Хайфа)

Бившата националка Лора Китипова се впуска в ново предизвикателство. 35-годишната разпределителка продължава кариерата си в Израел, като ще играе за Макаби (Хайфа). През изминалия сезон 183-сантиметровата състезателка бе част от сръбския Железничар (Лайковац), с който игра полуфинали в местната Суперлига и за Купата на страната.

Иван Петков в Block Out: Марица (Пловдив) е голямата ми любов във волейбола!
Иван Петков в Block Out: Марица (Пловдив) е голямата ми любов във волейбола!

Старши треньор на тима, който завърши седми през миналия сезон, ще бъде бившият национален селекционер на България Иван Петков. Двамата ще работят заедно за пореден път - през 2021-а записаха златен требъл с украинския Прометей (Днипро), а през 2022-а спечелиха Купата и Суперкупата на Украйна. В България Китипова и Петков бяха рамо до рамо в Марица (Пловдив), както и в националния отбор.

Лора Китипова и Емилета Рачева на полуфинал за Купата на Сърбия
Лора Китипова и Емилета Рачева на полуфинал за Купата на Сърбия

"От тази година клуба има нов проект и искат до две години да влязат в Шампионската лига. Това е основната цел пред отбора", сподели Китипова пред BGvolleyball.com.

Макаби трябва да започне подготовка в началото на август.

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