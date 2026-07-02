Лора Китипова и Иван Петков заедно в Макаби (Хайфа)

Бившата националка Лора Китипова се впуска в ново предизвикателство. 35-годишната разпределителка продължава кариерата си в Израел, като ще играе за Макаби (Хайфа). През изминалия сезон 183-сантиметровата състезателка бе част от сръбския Железничар (Лайковац), с който игра полуфинали в местната Суперлига и за Купата на страната.

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Старши треньор на тима, който завърши седми през миналия сезон, ще бъде бившият национален селекционер на България Иван Петков. Двамата ще работят заедно за пореден път - през 2021-а записаха златен требъл с украинския Прометей (Днипро), а през 2022-а спечелиха Купата и Суперкупата на Украйна. В България Китипова и Петков бяха рамо до рамо в Марица (Пловдив), както и в националния отбор.

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"От тази година клуба има нов проект и искат до две години да влязат в Шампионската лига. Това е основната цел пред отбора", сподели Китипова пред BGvolleyball.com.

Макаби трябва да започне подготовка в началото на август.

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