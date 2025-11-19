Лора Китипова и Емилета Рачева на полуфинал за Купата на Сърбия

Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и сръбският шампион Железничар (Лайковац) се класираха на полуфинали за Купата на западната ни съседка. Воденият от Ратко Павличевич отбор надигра Йединство (Ужице) с 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) във втората четвъртфинална среща.

В първата среща Железничар се наложи с 3:1 гейма.

Китипова се отчете с 1 точка (1 ас). Емилета Рачева бе най-резултатна с 14 точки (3 блокади). Милена Копривица завърши с 13 точки (2 аса, 1 блокада). За съперника Бояна Попович записа 11 точки (1 блокада).

Предстои да стане ясно кой ще е съперникът на Железничар в полуфиналите.