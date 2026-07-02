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Шампион с Левски София продължава в Испания

  • 2 юли 2026 | 19:18
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Швейцарският диагонал и национал Юлиан Вайзиг ще продължи кариерата си в испанския Рио Дуеро (Сория), обявиха официално от клуба.

Вайзиг отива в Испания след изключително успешен сезон с Левски София, с който спечели шампионската титла в efbet Супер Волей и Суперкупата на България. Той стана и водещ реализатор на "сините" със своите 474 точки.

Левски се разделя с Юлиан Вайзиг
Левски се разделя с Юлиан Вайзиг

Отборът на Сория пък завърши втори в редовния сезон на испанската Суперлига, след което отпадна на полуфиналните плейофи и в крайна сметка остана с бронзовите медали. Освен това игра във финала за Суперкупата на страната, а в турнира за Купата на Краля отпадна на 1/4-финалите.

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