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  3. Борислава Христова се завърна в родното гнездо и награди млади шампионки

Борислава Христова се завърна в родното гнездо и награди млади шампионки

  • 2 юли 2026 | 19:00
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Борислава Христова се завърна в родното гнездо и награди млади шампионки

Една от най-успешните български баскетболистки и капитан на националния отбор по баскетбол Борислава Христова се завърна в родното си гнездо Черно море Одесос, за да връчи златните медали на баскетболния тим на момичетата от Варна от местния тим. Те спечелиха републиканското първенството по баскетбол във възрастовата група до 14 години.

На финала в зала "Христо Борисов" във Варна младите баскетболистки от Черно море Одесос с треньор Борис Дудин безапелационно надиграха връстничките си от Ънстопабъл (Добрич) със 113:49.

Това беше едно емоционално завръщане на Борислава Христова, която в момента защитава цветовете на гръцкия тим Атинайкос.

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