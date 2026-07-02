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Сан Антонио се отказа от битката за ЛеБрон, подписа с Тобайъс Харис

  • 2 юли 2026 | 15:56
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Сан Антонио се отказа от битката за ЛеБрон, подписа с Тобайъс Харис

Тобайъс Харис се договори за двегодишен договор на стойност 31 милиона долара със Сан Антонио Спърс, докато Марк Стайн съобщава, че не се очаква тексаският клуб да преследва ЛеБрон Джеймс

Свободният агент Тобайъс Харис постигна споразумение за двегодишен договор на стойност 31 милиона долара със Сан Антонио Спърс, според информация на Шамс Чарания от ESPN.

Според Марк Стайн сделката на Спърс с Харис "категорично потвърждава" това, което източници от лигата твърдят – че Сан Антонио не се очаква да отправи оферта за ЛеБрон Джеймс.

Навършващият 34 години в средата на месеца Харис напуска Детройт Пистънс след продуктивно завръщане в "Буталата" и сега се присъединява към младия отбор на Спърс, воден от Виктор Уембаняма, в Западната конференция.

С привличането на Харис Сан Антонио получава опитно крило, което може да играе и на двете позиции в предната линия, да осигури ръст, да бележи от средна дистанция, да отваря пространства в атака и да добави ценен опит от плейофите.

През редовния сезон 2025/26 с Детройт Харис записа средно по 13,3 точки, 5,1 борби и 2,5 асистенции при 46,9% успеваемост на стрелбата от игра.

Той имаше и по-значима роля за Детройт в плейофите, където постигна средни показатели от 18,1 точки и 7,2 борби.

Харис влиза в НБА през 2011 г. след един сезон в колежанския отбор на Тенеси. Той беше избран под номер 19 в драфта на НБА през 2011 г. от Шарлът.

Започва кариерата си в НБА с Милуоки Бъкс, преди да играе за Орландо Меджик, Детройт Пистънс, ЛА Клипърс, Филаделфия Севънтисиксърс, а след това се завърна в Детройт.

Сан Антонио ще бъде шестият отбор в кариерата на Харис в НБА.

В досегашната си кариера в НБА Харис има средни показатели от 15,9 точки, 6,1 борби и 2,4 асистенции в мачовете от редовния сезон.

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Снимки: Gettyimages

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