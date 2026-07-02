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  3. ФИБА постави Деница Манолова сред звездите на Европейското за жени до 20 години в Самоков

ФИБА постави Деница Манолова сред звездите на Европейското за жени до 20 години в Самоков

  • 2 юли 2026 | 15:26
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ФИБА постави Деница Манолова сред звездите на Европейското за жени до 20 години в Самоков

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) постави българката Деница Манолова сред 10-те състезателки, които публиката трябва да следи по-внимателно по време на Европейското първенство за девойки до 20 години в дивизия “Б”.

Шампионатът ще се проведе от 4 до 12 юли в Самоков. За място сред трите най-добри тима в надпреварата ще спори и националният отбор на България в тази възраст.

"Това ще бъде последният ѝ танц на младежко ниво в турнирите на ФИБА. Тя има потенциала да се превърне в ключова фигура в състава на женския национален отбор на България в близко бъдеще, след като вече се включи в някои от срещите в евроквалификациите. Деница Манолова е състезателка, която може да прави всичко, като впечатлява с екипа на Рилски спортист в Адриатическата лига за жени и в българския шампионат", написаха от официалния сайт на ФИБА, посветен на Европейското първенство в Самоков.

Първият мач на българските националки предстои в събота (4 юли) от 18:00 часа в "Арена СамЕлион" срещу състава на Румъния.

Билети за срещите от Еврошапионата могат да бъдат закупени чрез платформата Еventim.bg - ТУК!

Снимка: ФИБА

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