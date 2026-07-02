Лейкърс с мащабно подсилване: привлякоха Уолкър Кеслър и подписаха с още трима

Лос Анджелис Лейкърс направи сериозна заявка силно представяне в предстоящия сезон, след като осъществиха ключов трансфер за 24-годишния център Уолкър Кеслър, а малко след това си осигуриха подписите на още трима играчи.

Според информация на Шамс Чарания от ESPN, Юта Джаз изпраща Кеслър в Лос Анджелис в замяна на два незащитени избора в първия кръг на драфта през 2031 и 2033 година, както и размяна на избори от първия кръг през 2028 и 2030 година.

Очаква се центърът да подпише нов четиригодишен договор с Лейкърс на стойност 130 милиона долара, което ясно показва, че клубът го разглежда като основна фигура в дългосрочните си планове.

Ръководството на „Езерняците“ не спря дотук. В хода на трансферния период тимът се договори и с Колин Секстън, Куентин Граймс и Сандро Мамукелашвили, също по информация на Шамс Чарания.

Гардът Секстън се е съгласил на двугодишен договор на стойност 19 милиона долара. Граймс подписва за четири години срещу 60 милиона долара, а Мамукелашвили се обвързва с клуба за четири сезона срещу 52 милиона долара, като всички от тях имат опция за продължаване на договора за още една година.

Гошо Методиев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages