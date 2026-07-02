Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг оглавяват събитието на UFC в Шанхай

Двубоят в категория петел между Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг ще бъде основен двубой на предстоящата галавечер на UFC в Шанхай, насрочена за 29 август в Китай.

Основното събитие се организира, след като първоначално Нурмагомедов трябваше да се бие на галавечерта на UFC в Абу Даби през юли. Неговият опонент Давид Мартинес обаче беше принуден да се оттегли поради контузия. От UFC потърсиха заместник, но в крайна сметка решиха да изтеглят Нурмагомедов от събитието и да го изправят срещу Сонг, като битката им вече ще оглави картата в Шанхай.

Нурмагомедов има общ професионален рекорд от 20 победи и 1 загуба, като единственото му поражение е с решение срещу бившия шампион в категория петел Мераб Двалишвили.

Що се отнася до Сонг, той получава шанс да направи крачка напред в дивизията, след като наскоро победи чрез събмишън бившия шампион на UFC в категория муха Дейвисон Фигередо на събитието UFC Макао през май. В последните си четири битки Сонг има баланс от две победи и две загуби, като успехите му са над Фигередо и Хенри Сехудо, а пораженията – от Шон О'Мали и Пьотр Ян.

Сблъсъкът между Нурмагомедов и Сонг поставя победителя в отлична позиция за потенциална битка за титлата в категория петел в близко бъдеще.

След като основното събитие за UFC Шанхай е потвърдено, се очаква организацията да обяви още двубои през следващите седмици.

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