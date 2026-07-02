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  3. Джими "Jimpphat" Сашо си тръгва от MOUZ

Джими "Jimpphat" Сашо си тръгва от MOUZ

  • 2 юли 2026 | 16:01
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Джими "Jimpphat" Сашо си тръгва от MOUZ

Отборът на MOUZ официално обяви раздялата си с Джими "Jimpphat" Сашо, който вече не е под договор с организацията. Финландецът беше част от академията - MOUZ NXT, от 2022 година, а година по-късно бе промотиран в основния отбор.

През престоя си в клуба Jimpphat спечели титлата от WePlay Academy League с академията, както и ESL Pro League, BB Даха и PGL Клуж Напока с първия състав. През 2024 година той намери място в класацията на HLTV за Топ 20 играчи на сезона, завършвайки на 17-а позиция.

Снимка: HLTV

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