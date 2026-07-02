Мирно срещу Лукеи и Дегир срещу Бен Мабрук в резервните битки в SENSHI Grand Prix

Четирима амбициозни бойци ще излязат на ринга на SENSHI с една цел – да заслужат мястото си сред резервите на Grand Priх турнира до 85 кг и да направят следваща крачка към върха в бойните спортове.

На 11 юли на плажната арена до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ във Варна, бойците ще се изправят в два решаващи двубоя, които ще им дадат ценен шанс да се докажат пред взискателната публика на SENSHI. Победителите от двата мача имат шанс за включване в основната схема и ще се стремят да покажат, че са готови за големите предизвикателства.

33-годишният италианец Анджело Мирно пристига като дебютант, но с тежестта на големи световни титли. Той е световен шампион на WKU 2025, европейски шампион на WFMC от 2017 г. и шампион на WAKO Италия през 2016 г. Арената на SENSHI 32 за него е ново предизвикателство, в което ще трябва да докаже, че опитът и наградите му могат да се пренесат на следващо професионално ниво. Той ще търси зрелищна победа в международната верига.

Срещу него ще се изправи човек, който вече е печелил KWU SENSHI Световната купа за аматьори през 2024 г. – Рикардо Лукеи от Бразилия.

На 28 години, той има световна титла на WKA по правила К-1 от 2025 г., както и титла от световното на WKA по фул контакт през 2025 г. Практиката и опитът, придобити на големите бойни форуми, комбинирани с познанията му за тази динамична среда го правят интересен противник.

Във втората резервна среща за първи път ще видим алжирецът Рами Дегир. 30-годишният боец е френски шампион в професионална категорияпрез 2023 г., вицешампион и двукратен сребърен медалист на WAKO European Universities. С богатото си портфолио на аматьорската и професионалната сцена, на 11 юли Дегир ще направи дебюта си за веригата в резервен бой на SENSHI Grand Priх турнира.

Също за първи път на бойната арена, като негов опонент излиза Шариф Бен Мабрук от Тунис. Едва на 22 години той е световен шампион на Honor Fight League 2025 и победител в Honor Fight League 7. Със своята бързо развиваща се кариера и забележителни успехи, тунизиецът ще стъпи на големия ринг с амбицията да се наложи на международната сцена.

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