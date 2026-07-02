Дарина Нанева: Националният отбор е голяма отговорност и ценен опит

Световната и европейска шампионка за девойки до 19 и 18 години с националния отбор на България Дарина Нанева продължава кариерата си във Франция, като облича екипа на Виртус (Льо Кане). 192-сантиметровата състезателка пристига в тима от френската Ривиера след два сезона в състава на сръбския Йединство (Стара Пазова).

Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

Нанева даде специално интервю за BGvolleyball.com, в което говори за новото предизвикателство, очакванията си за предстоящия сезон, както и за женския национален отбор, с който изигра първите си двубои като титуляр.

"Трансферът се случи след разговори между мен, моя мениджър и ръководството на клуба. Те проявиха интерес към мен и ми представиха проект, който ме убеди да приема предложението. Имаше и други оферти, които обмислях, но в крайна сметка прецених, че този отбор ми предлага най-добрите условия и възможности за развитие. Привлече ме това, че ще сме млад отбор, ще имам шанс да се изявя в ново първенство и ще имам възможност да работя с опитни треньори и щаб", сподели Нанева.

"Мисля, че за годините ми и опита, който имам, Лигата е супер. Има конкуренция и очаквам да бъде много интересен сезон. Не съм комуникирала с повечето състезателки, които са били там, но не съм чувала лоши отзиви за първенството и отборите в Лигата. Както винаги - амбициите са високи, ще давам всичко от себе си. Ще помогна на отбора с каквото мога и се надявам на титла."

"Двата сезона в Сърбия бяха много важни за мен. Натрупах ценен опит, израснах както като състезател, така и като човек, и се научих да се справям с различни предизвикателства. Имаше както трудни, така и много хубави моменти, но като цяло гледам на този период като на успешен и много полезен за развитието ми."

"Националният отбор е голяма отговорност със сигурност - не е като да си титуляр на подрастващи, сблъскваш се с много по-бърз волейбол, силни съперници. Аз обаче обичам да излизам от зоната си на комфорт и мисля, че това е ценен опит за в бъдеще".

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