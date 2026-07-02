Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дарина Нанева: Националният отбор е голяма отговорност и ценен опит

Дарина Нанева: Националният отбор е голяма отговорност и ценен опит

  • 2 юли 2026 | 14:40
  • 354
  • 0
Дарина Нанева: Националният отбор е голяма отговорност и ценен опит

Световната и европейска шампионка за девойки до 19 и 18 години с националния отбор на България Дарина Нанева продължава кариерата си във Франция, като облича екипа на Виртус (Льо Кане). 192-сантиметровата състезателка пристига в тима от френската Ривиера след два сезона в състава на сръбския Йединство (Стара Пазова).

Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция
Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

Нанева даде специално интервю за BGvolleyball.com, в което говори за новото предизвикателство, очакванията си за предстоящия сезон, както и за женския национален отбор, с който изигра първите си двубои като титуляр.

"Трансферът се случи след разговори между мен, моя мениджър и ръководството на клуба. Те проявиха интерес към мен и ми представиха проект, който ме убеди да приема предложението. Имаше и други оферти, които обмислях, но в крайна сметка прецених, че този отбор ми предлага най-добрите условия и възможности за развитие. Привлече ме това, че ще сме млад отбор, ще имам шанс да се изявя в ново първенство и ще имам възможност да работя с опитни треньори и щаб", сподели Нанева.

"Мисля, че за годините ми и опита, който имам, Лигата е супер. Има конкуренция и очаквам да бъде много интересен сезон. Не съм комуникирала с повечето състезателки, които са били там, но не съм чувала лоши отзиви за първенството и отборите в Лигата. Както винаги - амбициите са високи, ще давам всичко от себе си. Ще помогна на отбора с каквото мога и се надявам на титла."

"Двата сезона в Сърбия бяха много важни за мен. Натрупах ценен опит, израснах както като състезател, така и като човек, и се научих да се справям с различни предизвикателства. Имаше както трудни, така и много хубави моменти, но като цяло гледам на този период като на успешен и много полезен за развитието ми."

"Националният отбор е голяма отговорност със сигурност - не е като да си титуляр на подрастващи, сблъскваш се с много по-бърз волейбол, силни съперници. Аз обаче обичам да излизам от зоната си на комфорт и мисля, че това е ценен опит за в бъдеще".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България U22 завърши със загуба на ЕвроВолей 2026

България U22 завърши със загуба на ЕвроВолей 2026

  • 1 юли 2026 | 19:18
  • 3726
  • 17
Млад волейболист на ЦСКА с първи трансфер в чужбина

Млад волейболист на ЦСКА с първи трансфер в чужбина

  • 1 юли 2026 | 19:00
  • 1943
  • 0
Калоян Вълчинов остава в Серия А3

Калоян Вълчинов остава в Серия А3

  • 1 юли 2026 | 18:37
  • 1412
  • 2
CEV обяви петте "уайлд кард" за Шампионската лига, Левски отново в квалификациите

CEV обяви петте "уайлд кард" за Шампионската лига, Левски отново в квалификациите

  • 1 юли 2026 | 18:19
  • 2619
  • 1
Девойките на България U18 тръгнаха с драматична загуба на Европейското

Девойките на България U18 тръгнаха с драматична загуба на Европейското

  • 1 юли 2026 | 17:57
  • 2614
  • 4
България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

България U22 отпадна от ЕвроВолей 2026 след втора поредна загуба

  • 1 юли 2026 | 00:45
  • 3824
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 11114
  • 13
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
  • 15075
  • 11
Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 06:56
  • 11045
  • 10
Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 5777
  • 13
Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

  • 2 юли 2026 | 11:55
  • 3587
  • 19
Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

  • 2 юли 2026 | 12:38
  • 6930
  • 11