Девойките на България U18 тръгнаха с драматична загуба на Европейското

Националният отбор на България за девойки до 18 години стартираха с драматична загуба на Европейското първенство в Латвия и Литва. Момичетата на селекционера Атанас Петров отстъпиха на връстничките си от Германия с 2:3 (25:23, 15:25, 18:25, 32:30, 12:15) в първия си мач от Група II на турнира, игран този следобед в Шaулaй.

Втората среща в групата за България е срещу Нидерландия утре (2 юли) от 12,30 часа българско време.

Божидара Иванова (1 блок, 1 ас и 52% ефективност в атака - +12), Катерина Попова (2 блока, 2 аса, 23% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +3) и Една Тодорова (2 блока, 1 ас, 24% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане - +9) станаха най-резултатни за България съответно с 16, 15 и 14 точки, но и това не помогна за успеха.

За Германия София Туст (1 блок, 1 ас, 36% ефективност в атака и 69% позитивно посрещане - +7) и Йетте Хипел (1 блока, 2 ас, 35% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +5) реализираха 19 и 18 точки за победата.

БЪЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ 2:3 (25:23, 15:25, 18:25, 32:30, 12:15)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 1, Божидара Иванова 16, Катерина Попова 15, Една Тодорова 14, Антония Станиславова 4, Цветомира Велчева 6 - Никол Стефанова-либеро (Ивайла Рикова, Адриана Алексиева 3, Зорница Стефанова 1, Сияна Гендузова, Ивана Петрова 1, Емилия Колева-либеро)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

ГЕРМАНИЯ: Есения Фоменко 8, Йетте Лайхерт 12, София Туст 19, Йетте Хипел 18, Делия Зибенберг 12, Дияра Айдоган 17 - Неле Дрозин-либероо (Неле Баур 1, Фабиа Харлоф, Йохана Рьонер 2)

Старши треньор: ЮСТИН ВОЛФ.

Снимки: CEV.EU

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