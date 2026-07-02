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БФБорба изпрати покани за лагер на националите по класическа борба

  • 2 юли 2026 | 12:47
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БФБорба изпрати покани за лагер на националите по класическа борба

Българска федерация по борба (БФБорба) официално изпрати покани до спортните клубове за участие в подготвителния лагер на националния отбор по класическа борба.

Лагерът ще се проведе в спортен комплекс „Белмекен“ в периода 10 юли – 31 юли 2026 г. и е част от подготовката за предстоящите световни първенства през 2026 година, информираха от централата на официалния си уебсайт.

В поканата, адресирана до г-н Методи Пенев и Сдружение „Спортен клуб по борба ЦСКА“, са включени следните състезатели:

Стефан Григоров – кат. до 55 кг
Едмонд Назарян – кат. до 63 кг
Божидар Лазаров – кат. до 63 кг
Гриша Назарян – кат. до 67 кг
Абу-Муслим Амаев – кат. до 67 кг
Иво Димитров – кат. до 72 кг
Алберт Доев – кат. до 77 кг
Айк Мнацаканян – кат. до 82 кг
Светослав Николов – кат. до 82 кг
Семен Новиков – кат. до 87 кг
Андрей Атанасов – кат. до 87 кг
Кирил Милов – кат. до 97 кг
Радостин Василев – кат. до 97 кг
Алан Дзабиев – кат. до 130 кг

Състезателите ще се подготвят за Световно първенство за юноши и девойки до 20 години (16-23 август в Братислава, Словакия), Световно първенство за мъже и жени до 23 години (12-18 октомври в Лас Вегас, САЩ) и за Световния шампионат за мъже и жени (24 октомври-1 ноември в Астана, Казахстан)

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева подчерта важността на подготовката под ръководството на националните треньори.

„Подготвителният лагер в Белмекен е ключов етап в подготовката на националните ни отбори. Очакваме всички поканени спортисти да потвърдят участието си до 6 юли включително, за да може организацията да протече по план“, коментира Златева.

Клубовете трябва да потвърдят участието на своите състезатели в указания срок.

В случай на липса на потвърждение, ще се счита, че съответният спортист се отказва от участие в лагера.

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