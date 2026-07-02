Хамзат настоява за реванш със Стрикланд: Не бягай!

Изглежда, че всички намерения на Хамзат Чимаев са насочени към реванш за титлата на UFC в средна категория срещу Шон Стрикланд.

Стрикланд (31-7 ММА, 18-7 UFC) отне пояса и непобедения статут на Чимаев (15-1 ММА, 9-1 UFC) на събитието UFC 328 през май. Той постигна победа с неединодушно съдийско решение, която го направи двукратен шампион в категория до 84 кг.

След двубоя главният изпълнителен директор на UFC, Дейна Уайт, сподели, че Чимаев е заявил в октагона намерението си да се премести в лека-тежка категория. „Вълка“ обаче бързо промени решението си и започна кампания за незабавен реванш със Стрикланд.

Наскоро Стрикланд обяви, че няма да бъде готов да се бие преди декември поради продължаващи контузии. Това очевидно изпитва търпението на Чимаев, който в понеделник се обърна към социалните мрежи, за да призове шампиона да бъде готов по-скоро.

Към момента не е известно дали настояването на Чимаев за реванш със Стрикланд има подкрепата на ръководството на UFC, нито дали има готовност от страна на шампиона да приеме двубоя.

Насурдин Имавов (17-4 ММА, 9-2 UFC) също има силен аргумент да получи първи шанс за пояса на Стрикланд, благодарение на серията си от шест поредни двубоя без загуба в октагона.

Стрикланд вече има победа с единодушно решение над Имавов в мач от междинна категория, приет с кратко предизвестие през януари 2023 г. Това го поставя в сходна позиция с Чимаев, тъй като и двамата имат по една загуба от настоящия шампион.

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