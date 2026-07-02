Атанас Божилов дебютира в Brave CF

Атанас Божилов ще дебютира за бойната верига BRAVE CF. Професионалният кикбоксьор ще се изправи срещу украинеца Дима Глевка на 1-и август в “Арена Бургас” в двубой от главната карта на събитието BRAVE 107.

Атанас Божилов е едно от най-разпознаваемите лица на българския кикбокс. Бургаски състезател на СК "Самурай", той е капитан на националния отбор по кикбокс на България - позиция, която завоюва след години постижения на международните татамита. През април 2019 г. българинът превзе престижния световен пояс на WAKO PRO в категория до 71.8 кг - световна титла, която го постави сред най-добрите професионални кикбоксьори на планетата.

Освен на международни турнири, Божилов е и редовно име в престижната гала SENSHI - едно от най-авторитетните бойни събития в Европа, което събира най-добрите страйкъри на континента.

В другия ъгъл ще застане Дима Глевка - украински боец, който вече над години гради кариерата си в Португалия. И той не е новак - Глевка е активен професионалист в три различни бойни спорта едновременно, както сам заявява в биото си: K-1, ММА и муай тай.

Този опит го прави необичайно опасен опонент. Боец, който тренира и се състезава в няколко правила паралелно, обикновено развива по-широка адаптивност и по-разнообразен арсенал. Глевка има зад гърба си битки на едни от най-сериозните бойни сцени - включително появата си на Max Fight 58 в България срещу българския кикбоксьор Мартин Копривленски, което го прави познато лице за българската публика.Глевка ще влезе в "Арена Бургас" не като фаворит, а като боец, готов да поднесе изненада.

Битката Божилов vs Глевка е част от мащабната файт карта на BRAVE 107 в "Арена Бургас" на 1 август 2026 г. - третото поредно гостуване на най-голямата ММА организация в света на българска земя. Българската делегация е в пълен състав: Стоян Копривленски, Павел Владев (срещу гръцкия "Тракийски гладиатор" Мухамед Кир Ахмет), Антон Янчев (срещу грузинеца Бачо Чикаидзе), Калоян Колев, Делян Георгиев (срещу индийската сензация Овайс Якуб), Деян Галинов (срещу французина Морганн Гболу), Николай Атанасов (срещу съотборника на световния шампион Мокаев - Мухамад Идрисов), Божидар Иванов, Симеон Кичуков, Виктор Григоров (срещу Благой Лачев в българското дерби).

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