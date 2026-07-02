Американците ликуват след класирането за осминафинал

Фенове се събраха пред стадиона в Санта Клара, Калифорния, където се насладиха на историческата победа на Съединените щати срещу Босна и Херцеговина. От другата страна на щата, в Карсън, Калифорния, привърженици избухнаха в радост, след като нападателят Фоларин Балогун отбеляза първия гол в срещата, а след това ликуваха при последния сигнал на рефера.

Последната – и единствена – победа на американците в елиминационната фаза на световно първенство датира от 17 юни 2002 година, когато те победиха Мексико с 2:0 в осминафиналите в Южна Корея.

На Световното първенство през 1994 г. американският национален отбор успя да излезе от груповата фаза и се изправи срещу Бразилия на „Станфорд Стейдиъм“, разположен на по-малко от 15 мили (около 24 км) от мястото на тазгодишния мач в Санта Клара. Тогава САЩ загуби с 0:1 от бъдещия световен шампион. След победата над Мексико през 2002 година американският отбор има баланс 0 победи и 3 загуби в осминафиналите на световни първенства.

Въпреки това, според букмейкърите, САЩ имат предимство на осминафиналите срещу класата на Белгия.

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