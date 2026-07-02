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Руди Гарсия: Във футбола всичко е възможно, ако вярваш

  • 2 юли 2026 | 02:30
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Селекционерът на Белгия Руди Гарсия беше изключително щастлив след драматичната победа 3:2 над Сенегал, класирала тима на осминафиналите на Мондиал 2026.

Белгийците изоставаха с 0:2 до 86-ата минута, но успяха да изравнят и да вкарат мача в продължения. Победният гол бе дело на Юри Тилеманс от дузпа в 125-ата минута.

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал
Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

„Във футбола всичко е възможно, ако вярваш в това. Вече съм казвал, че силата на този отбор се крие и в резервната скамейка. С единадесет играчи не можеш да постигнеш резултат“, заяви Гарсия.

„Към края на мача съперниците ни загубиха концентрация. Те искаха да задържат резултата 2:0, което според мен беше голяма грешка. Това ни вдъхна увереност, защото когато намалихме, ходът на мача се промени. След това изравнихме и е хубаво, че вкарахме тази – напълно заслужена – дузпа в края“, добави специалистът.

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Снимки: Gettyimages

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