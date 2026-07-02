Руди Гарсия: Във футбола всичко е възможно, ако вярваш

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия беше изключително щастлив след драматичната победа 3:2 над Сенегал, класирала тима на осминафиналите на Мондиал 2026.

Белгийците изоставаха с 0:2 до 86-ата минута, но успяха да изравнят и да вкарат мача в продължения. Победният гол бе дело на Юри Тилеманс от дузпа в 125-ата минута.

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

„Във футбола всичко е възможно, ако вярваш в това. Вече съм казвал, че силата на този отбор се крие и в резервната скамейка. С единадесет играчи не можеш да постигнеш резултат“, заяви Гарсия.

„Към края на мача съперниците ни загубиха концентрация. Те искаха да задържат резултата 2:0, което според мен беше голяма грешка. Това ни вдъхна увереност, защото когато намалихме, ходът на мача се промени. След това изравнихме и е хубаво, че вкарахме тази – напълно заслужена – дузпа в края“, добави специалистът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages