Майк Конли ще подпише с Бостън Селтикс

Свободният агент Майк Конли ще подпише с Бостън Селтикс, за да изиграе 20-ия си сезон в НБА. Гардът, който ще навърши 39 години през октомври, се е съгласил да се присъедини към четвъртия си отбор с едногодишен договор, според информация на EPSN. Условията не бяха разкрити.

Четирикратен носител на наградата за спортсменство на НБА, Конли ще стане едва 14-тият играч в историята на НБА, достигнал 20 сезона.

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Бившият участник в Мача на звездите постигна средно най-ниските си резултати в кариерата си по точки (4,5) и минути (18,4) в 54 мача (15 като титуляр) миналия сезон с Минесота Тимбърулвс.

Конли има средно по 13,6 точки, 5,5 асистенции, 2,9 борби и 1,3 отнети топки в 1226 мача в кариерата си (1143 като титуляр) с Мемфис Гризлис (2007-2019), Юта Джаз (2019-2023) и Тимбърулвс. Мемфис го избра под номер 4 в драфта през 2007 година.

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Снимки: Imago