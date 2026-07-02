Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Сенегал
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Майк Конли ще подпише с Бостън Селтикс

Майк Конли ще подпише с Бостън Селтикс

  • 2 юли 2026 | 00:39
  • 298
  • 0
Майк Конли ще подпише с Бостън Селтикс

Свободният агент Майк Конли ще подпише с Бостън Селтикс, за да изиграе 20-ия си сезон в НБА. Гардът, който ще навърши 39 години през октомври, се е съгласил да се присъедини към четвъртия си отбор с едногодишен договор, според информация на EPSN. Условията не бяха разкрити.

Четирикратен носител на наградата за спортсменство на НБА, Конли ще стане едва 14-тият играч в историята на НБА, достигнал 20 сезона.

Майк Конли се завърна в Минесота, две седмици след като напусна отбора
Майк Конли се завърна в Минесота, две седмици след като напусна отбора

Бившият участник в Мача на звездите постигна средно най-ниските си резултати в кариерата си по точки (4,5) и минути (18,4) в 54 мача (15 като титуляр) миналия сезон с Минесота Тимбърулвс.

Конли има средно по 13,6 точки, 5,5 асистенции, 2,9 борби и 1,3 отнети топки в 1226 мача в кариерата си (1143 като титуляр) с Мемфис Гризлис (2007-2019), Юта Джаз (2019-2023) и Тимбърулвс. Мемфис го избра под номер 4 в драфта през 2007 година.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Дуейн Уошингтън на крачка от трансфер в Байерн Мюнхен

Дуейн Уошингтън на крачка от трансфер в Байерн Мюнхен

  • 1 юли 2026 | 17:45
  • 392
  • 0
Ясно е кога ще се изиграе мачът за Суперкупата

Ясно е кога ще се изиграе мачът за Суперкупата

  • 1 юли 2026 | 17:29
  • 2474
  • 0
Чикаго Булс се подсили с шампион

Чикаго Булс се подсили с шампион

  • 1 юли 2026 | 17:14
  • 1054
  • 0
Ошей Брисет в крайна сметка остава в Макаби Тел Авив

Ошей Брисет в крайна сметка остава в Макаби Тел Авив

  • 1 юли 2026 | 16:29
  • 414
  • 0
Бивш втори избор в Драфта на НБА ще продължи кариерата си в Европа

Бивш втори избор в Драфта на НБА ще продължи кариерата си в Европа

  • 1 юли 2026 | 16:22
  • 1098
  • 0
Джон Колинс подписа с Детройт Пистънс

Джон Колинс подписа с Детройт Пистънс

  • 1 юли 2026 | 16:07
  • 1245
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

  • 2 юли 2026 | 01:48
  • 13736
  • 115
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 43977
  • 206
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 26489
  • 85
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 25616
  • 27
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 24871
  • 7
Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

  • 1 юли 2026 | 23:37
  • 22096
  • 15