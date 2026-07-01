Джон Колинс подписа с Детройт Пистънс

Детройт Пистънс продължава с подсилването на предната си линия преди началото на следващия сезон в НБА.

Според информация на Шамс Чарания, крилото Джон Колинс се е съгласил да подпише тригодишен договор с "Буталата" на обща стойност 51 милиона долара.

Съобщава се, че Колинс е бил основна цел за Детройт, като се очаква той да заеме титулярната позиция на тежко крило.

28-годишният баскетболист изигра солиден сезон с екипа на Лос Анджелис Клипърс, където записа средни показатели от 13,6 точки, 5,3 борби и 1 асистенция, като същевременно демонстрира 40,6% успеваемост при стрелбата от зоната за три точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages