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  4. Дуейн Уошингтън на крачка от трансфер в Байерн Мюнхен

Дуейн Уошингтън на крачка от трансфер в Байерн Мюнхен

  • 1 юли 2026 | 17:45
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Дуейн Уошингтън на крачка от трансфер в Байерн Мюнхен

Германският гранд Байерн Мюнхен е много близо до привличането на американския гард Дуейн Уошингтън. Според информация на BasketNews, 26-годишният американец е във финална фаза на преговорите с баварците.

Уошингтън ще се присъедини към германския тим след два сезона, прекарани в Партизан, където записа най-силната си година в Евролигата. През сезон 2025/26 той постигна средни показатели от 14,9 точки, 1,5 борби и 2,5 асистенции на мач, като демонстрира 51% успеваемост при стрелбата за две точки и 38% от зоната за три точки.

В Адриатическата лига плеймейкърът също така постави рекорд за най-много отбелязани точки в един мач в историята на турнира, нанизвайки 48 точки.

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Снимки: Imago

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