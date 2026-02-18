Популярни
Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
Майк Конли се завърна в Минесота, две седмици след като напусна отбора

  • 18 фев 2026 | 10:10
  • 244
  • 0
Минесота Тимбъруулвс подписа отново с ветерана от Националната баскетболна асоциация (НБА) Майк Конли, две седмици след като се раздели с него, съобщава АП.

38-годишният гард първоначално напусна тима в посока Чикаго Булс. Ден по-късно „Биковете“ го изпратиха в Шарлът Хорнетс заедно с Коби Уайт, а впоследствие отборът от Северна Каролина го освободи.

След като беше трансфериран два пъти, Минесота получи правото да върне Конли в редиците си на минимален договор. Всичко това се случи, за да може тимът на „Вълците“ да намали заплатата на ветерана и да ограничи разходите си.

По този начин Тимбъруулвс освободиха достатъчно средства, за да привлекат Айо Досунму в отделна сделка с Чикаго.

Минутите на Майк Конли в Лигата през настоящия сезон са намалели драстично спрямо предходните, но неговото лидерство и опит са изключително полезни за отбора.

Той е четирикратен носител на наградата за спортсменство в НБА и два пъти е избиран за съотборник на годината.

Минесота Тимбъруулвс са шести в класирането на Западната конференция с баланс 34-22 и в петък посрещат Далас Маверикс за първия си двубой след паузата за Мача на звездите.

