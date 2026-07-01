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  4. Бивш втори избор в Драфта на НБА ще продължи кариерата си в Европа

Бивш втори избор в Драфта на НБА ще продължи кариерата си в Европа

  • 1 юли 2026 | 16:22
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Бивш втори избор в Драфта на НБА ще продължи кариерата си в Европа

Бившият втори избор в драфта на НБА Джеймс Уайзман насочва кариерата си към чужбина. Неговият агент Мишко Ражнатович съобщи решението му в сряда с публикация в социалната мрежа "Х", обявявайки, че центърът с ръст 2.11 метра ще заиграе в Европа. Представителите му официално са започнали да проучват международни възможности, за да намерят идеалната клубна среда, което бележи окончателна промяна в стратегията за развитие на високия играч.

Към Уайзман имаше сериозни очаквания и той бе избран под №2 в Драфта през 2020 г. от Голдън Стейт, но центърът не ги оправда. Сериозни здравословни проблеми постоянно спираха ранния му устрем, като се започне със скъсан десен менискус по време на дебютния му сезон. Последвалите му периоди в Детройт Пистънс и Индиана Пейсърс показаха кратки проблясъци на неговия атлетизъм при борбите и отбелязването на точки, но постоянството така и не дойде. Тежка контузия на лявото ахилесово сухожилие в първия мач за Индиана допълнително възпрепятства напредъка му, което доведе до поредица от краткосрочни договори и в крайна сметка до освобождаването му от състава.

След като е изиграл едва 155 мача през цялата си кариера в НБА, 25-годишният център наскоро поддържаше форма, представяйки отбора на САЩ по време на квалификациите за Световното първенство на ФИБА през 2027 г. Тази международна изява послужи като важна платформа, за да докаже Уайзман настоящото си здравословно състояние и мобилност пред световните скаути, проправяйки пътя за преминаването му на европейската сцена.

Предприемайки тази стъпка, бившият топ талант от гимназията цели да си осигури постоянно игрово време и структурирана среда, необходими за възстановяване на ритъма му. Очаква се отбори от най-високо ниво да проявят значителен интерес към добавянето на неговия елитен ръст в предната си линия.

Трябва да се отбележи, че още един играч, Макси Клебер, обмисля значителна промяна в кариерата си за предстоящия сезон 2026/27. Като 34-годишен неограничен свободен агент в НБА, универсалният висок играч в момента проучва опциите си.

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Снимки: Gettyimages

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